Titty Scalò di Temptation Island interviene dopo il confronto con Antonio e Alfonso al Grande Fratello

C'è stato un dramma degno di una soap-opera durante la puntata del 19 novembre del Grande Fratello. Alle parole dure che si sono scambiati Alfonso D'Apice - che è intervenuto in difesa di Federica, la sua fidanzata - e Antonio Fico, ora si sono aggiunge anche le accuse per nulla morbide di Titty Scalò. La ex concorrente di Temptation Island che è stata una delle protagoniste più amate del reality di Canale 5, ora scende in campo per difendere il cugino e, ovviamente, attaccare il comportamento di Alfonso e Federica.

Titty scende in campo per difendere Antonio ed è subito drama

La reazione di Titty non si è fatta attendere ed è arrivata, nel corso della tarda serata di martedì, dopo lo scontro tra il cugino e Alfonso D'Apice al Grande Fratello. Titty ha espresso il suo punto di vista e ha ammesso che quello che è successo è solo un "teatrino" di poco conto e lei ne vuole prendere le distanze. "Vendere cornetti e fare colazione, fare il salumiere, il macellaio o altro sono lavori pieni di dignità e ne andiamo fieri. Per ora sto zitta ed è meglio per tutti, bocca mia taci" ha tuonato nel breve video che è trapelato in rete. La frase ha trovato eco sui social, dove molti hanno lodato Titty per aver sottolineato l'importanza del rispetto verso tutti i lavori.

Grande Fratello, Giovanni smentisce Federica: "I baci ci sono stati, Titty può testimoniare"

Dietro questo "siparietto" c'è una sorta di presa in giro in merito alle parole utilizzate da Alfonso per attaccare Antonio. "Torna a fare i cornetti" ha detto in diretta il nuovo gieffino, e il cugino di Titty non è stato di certo a guardare, pubblicando sui social una foto su cui c'era scritto "Quando uno è cornuto e contento". Ma non è finita qui. Perché oltre all'affondo di Titty, Antonio ha pubblicato anche diversi messaggi scambiati su WhatsApp con Federica. Tra i due, quindi, prima di Temptation Island non si è trattato solo di un flirt? Non resta che attendere e vedere quale sarà il prossimo colpo di scena.