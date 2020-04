Titans: Batman e Robin in una scena eliminata

Il finale della prima stagione di Titans ha chiuso il capitolo col botto, discostandosi nettamente dal materiale di partenza dei fumetti e mostrandoci un uomo pipistrello fuori controllo! In una scena eliminata, però, la conclusione del primo blocco di episodi poteva avere un accenno a tempi ben più tranquilli, con Batman e Robin che fanno squadra come ai vecchi tempi.

Una foto dal set recentemente pubblicata da Emre Kaya porta infatti a immaginarsi come avrebbe potuto essere diverso il primo episodio finale di Titans, che invece ha premuto l'acceleratore su caos. La prima stagione si conclude infatti con un'allucinazione indotta da Trigon, nella quale Batman perde completamente il controllo e inizia a uccidere i suoi nemici senza pietà, compresi Joker, diversi poliziotti e innocenti passanti.

#DCUTitans BTS picture from the season 1 finale! pic.twitter.com/Uq6XbSNlo9 — Emre Kaya (@Vullein) March 28, 2020

Nell'immagine inedita vediamo Batman (finalmente in costume) insieme a Robin, magari in un flashback che riporta a un momento nel tempo in cui i loro rapporti erano migliori. La foto è anche la prima a mostrarci Iain Glen che indossa i panni di Batman, cosa che fino a questo momento ci era stata negata per necessità di copione, come ha già spiegato lo showrunner Greg Walker: "L'immaginazione delle persone dà forma a Bruce a suo modo. Bruce è molte cose per molte persone. Una limitazione dello show è che non possiamo avere Batman. Quindi proviamo a trasformare la limitazione in un sacco di possibilità per esplorare Bruce, e tutte le dimensioni di Bruce."

Iain Glen conserva comunque il ruolo nella serie, ma per ora la scena eliminata con Batman e Robin sarà l'unico materiale nuovo che vedremo di Titans. La produzione per la terza stagione era infatti probabilmente prevista per questo mese, ma con l'emergenza coronavirus lo show è in pausa come tutti i colleghi del settore.