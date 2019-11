Titans: la serie DC è stata rinnovata per una terza stagione

Titans, la serie dedicata ai giovani supereroi dei fumetti della DC, ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione.

Titans, la serie live-action dedicata ai supereroi dei fumetti della DC, ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione e ritornerà quindi nell'autunno 2020 con gli episodi inediti che verranno prodotti nei prossimi mesi.

Lo show dedicato alle avventure di Dick Grayson, Rachel Roth/Raven, Kory Anders/Starfire, Gar Logan/Beast Boy, Hank Hall/Hawk, Dawn Granger/Dove, Donna Troy/Wonder Girl e Jason Todd/Robin sta attualmente andando in onda sugli schermi di DC Universe con le puntate della seconda stagione in cui i protagonisti sono alle prese con il temibile nemico Deathstroke.

Titans (di cui potete leggere la nostra recensione) racconta infatti la storia del gruppo di supereroi guidato dall'ex braccio destro di Batman, Robin/Dick Grayson (Brenton Thwaites) e la parte di Slade Wilson è stata affidata a Esai Morales.

Nello show ha inoltre debuttato Iain Glen a cui è stato affidato il ruolo di Bruce Wayne, mostrato in una versione più matura del personaggio che combatte ormai da decenni per mantenere al sicuro la città di Gotham. Batman cercherà di riallacciare il rapporto con Dick Grayson e i due proveranno a dare vita a una nuova dinamica, mentre Wayne cercherà di aiutare il suo ex aiutante e gli altri Titans a raggiungere i propri obiettivi.

La serie è disponibile in Italia grazie a Netflix.