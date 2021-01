Titans 3: Savannah Welch interpreterà Barbara Gordon

Sarà l'attrice Savannah Welch a interpretare il ruolo di Barbara Gordon in Titans 3, in arrivo prossimamente su HBO Max.

Titans 3 arriverà prossimamente su HBO Max e nel cast degli episodi inediti ci sarà anche Savannah Welch, a cui è stato affidato il ruolo di Barbara Gordon.

Le riprese della terza stagione si sono già concluse e mostreranno l'attrice nella parte della giovane agente di polizia rimasta paralizzata dopo essere stata ferita dal Joker mentre lottava contro il crimine con il nome di Batwoman.

Nelle prossime puntate di Titans si racconterà quello che accade quando Dick Grayson ritorna a Gotham City. Barbara Gordon si riavvicinerà sentimentalmente all'ex Robin e collaborerà con lui nel tentativo di sconfiggere i villain in azione in città.

Savannah Welch ha recitato nella serie di History Channel intitolata Six, in cui aveva il ruolo di una militare che deve subire un'amputazione dopo essere rimasta ferita in battaglia. L'attrice ha perso realmente nella vita reale una gamba dopo un incidente avvenuto nel 2016 ed è molto attiva nel sostenere la comunità dei disabili negli Stati Uniti.

Nel cast della serie tratta dai fumetti della DC ci sono anche Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Curran Walters, Conors Leslie, Minka Kelly, Alan Richson, Joshua Orpin, Chelsea Zhang, Chella Man, Drew Van Acker, Esai Morales e Iain Glen che interpreterà Bruce Wayne.