Titans 3: Iain Glen tornerà come Batman e sarà introdotta Barbara Gordon

Iniziano ad arrivare le prime conferme per Titans 3 grazie a una diretta streaming su Instagram del regista e direttore della fotografia Boris Mojsovski: la conversazione online ha annunciato il ritorno di Iain Glen nei panni di Batman e ha anche svelato l'ingresso in scena di un nuovo personaggio, Barbara Gordon, sulla quale purtroppo non ci sono state date ulteriori informazioni.

Titans: Ryan Potter, Brenton Thwaites, Teagan Croft in una scena della prima stagione

La conferma di Iain Glen nel ruolo di Bruce Wayne ha certamente rassicurato diversi fan, che hanno aspettato quasi un'intera stagione prima di vedere entare in azione il celebre personaggio. Wayne è infatti assente per tutta la prima stagione di Titans, e compare nell'ultimo episodio sotto forma di allucinazione iperviolenta indotta da Trigon. La sua presenza è poi diventata assidua nel successivo blocco di puntate, grazie al quale i fan hanno avuto modo di affezionarsi.

Con l'annuncio del ritorno di Glen nella terza stagione si è quindi placato il timore di tagli al cast, che invece ha tutta l'intenzione di espandersi. Nel live streaming di Boris Mojsovski viene infatti annunciato anche l'imminente esordio in di Barbara Gordon. La figlia di James Gordon ha indossato il costume di Batgirl per anni, ma dopo essere stata ferita da Joker ha assunto l'identità di Oracle, preziosa fonte di informazioni dal talento tecnologico.

Titans 2: la fan art di Iain Glen con il costume di Batman!

In Titans 3, il Batman/Bruce Wayne di Iain Glen e Barbara Gordon potrebbero anche riallacciare i rapporti dopo anni di silenzio. Non conosciamo ancora in che veste vedremo in scena Barbara, ma se sarà allineata con la linea temporale di Wayne è probabile che farà il suo ingresso come Oracle.