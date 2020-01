Titans 2: su Netflix in streaming da oggi!

Titans 2 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi della seconda stagione della serie tv ambientata nell'universo DC, che prevede per i fan tantissimi colpi di scena e nuovi personaggi.

Titans (di cui potete leggere la nostra recensione) racconta la storia del gruppo di supereroi guidato dall'ex braccio destro di Batman, Robin/Dick Grayson (Brenton Thwaites), e composto anche da Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) e Beast Boy (Ryan Potter). Nella seconda stagione verrà introdotto anche il villain Slade Wilson/Deathstroke, parte affidata a Esai Morales, e i suoi due figli.

Iain Glen nella seconda stagione, sarà Bruce Wayne in una versione più matura del personaggio che combatte ormai da decenni per mantenere al sicuro la città di Gotham. Batman cercherà di riallacciare il rapporto con Dick Grayson e i due proveranno a dare vita a una nuova dinamica, mentre Wayne cercherà di aiutare il suo ex aiutante e gli altri Titans a raggiungere i propri obiettivi. La serie live-action ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione e ritornerà quindi nell'autunno 2020 con gli episodi inediti!

Titans 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.