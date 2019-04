Titans 2: in arrivo Batman e avrà il volto di Iain Glen!

Il Trono di Spade 8: una foto di Jorah

Titans 2 farà entrare in azione Batman e a interpretare il personaggio dei fumetti della DC sarà l'attore Iain Glen.

L'interprete di Jorah nella serie Il Trono di Spade ha infatti ottenuto il ruolo di Bruce Wayne nella seconda stagione della serie prodotta per DC Universe che debutterà sugli schermi in autunno.

Titans (di cui potete leggere la nostra recensione) racconta la storia del gruppo di supereroi guidato dall'ex braccio destro di Batman, Robin/Dick Grayson (Brenton Thwaites), e composto anche da Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) e Beast Boy (Ryan Potter). Nella seconda stagione verrà introdotto anche il villain Slade Wilson/Deathstroke, parte affidata a Esai Morales.

Iain Glen interpreterà una versione più matura del personaggio che combatte ormai da decenni per mantenere al sicuro la città di Gotham. Bruce cercherà di riallacciare il rapporto con Dick Grayson e i due proveranno a dare vita a una nuova dinamica, mentre Wayne cercherà di aiutare il suo ex aiutante e gli altri Titans a raggiungere i propri obiettivi.

Batman festeggerà il proprio ottantesimo anniversario e Matt Reeves è al lavoro su un nuovo film dopo l'addio a Bruce Wayne. Per celebrare la ricorrenza, inoltre, nei cinema tornerà la trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan.

