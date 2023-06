Titanic arriva su Netflix dopo la tragedia del Titan: è polemica ma lo streamer precisa: 'Previsto da tempo'

Ha fatto scalpore l'arrivo in streaming su Netflix del film di James Cameron pochi giorni dopo la terribile tragedia del sommergibile Titan.

Tra la manciata di nuovi titoli che arriveranno su Netflix il 1° luglio c'è anche Titanic di James Cameron, un'aggiunta che ha già scatenato le polemiche, vista la tragedia avvenuta la scorsa settimana a bordo del sommergibile OceanGate Titan.

Ricordiamo che i cinque membri che viaggiavano all'interno del Titan sono rimasti uccisi quando il sommergibile è imploso mentre era in viaggio per visitare il relitto del Titanic nell'Oceano Atlantico.

Alcuni utenti sui social media hanno criticato Netflix per aver aggiunto Titanic al suo catalogo in streaming così presto dopo la tragedia del sommergibile. Come ha scritto un utente, "Netflix sta oltrepassando i limiti della decenza con questa tempistica". Molti accusano lo streamer di aver cercato di capitalizzare sulla morte dell'equipaggio aggiungendo il kolossal alla sua libreria.

Anche se la tempistica dell'arrivo di Titanic in streaming è certamente curiosa, è improbabile che Netflix stia cercando di capitalizzare sulla tragedia. Fonti che hanno familiarità con l'accordo affermano che si tratterebbe solo di una coincidenza, poiché gli accordi di licenza vengono definiti con largo anticipo.

La tragedia del Titan (22 giugno) e l'arrivo in streaming di Titanic su Netflix (1° luglio) sono separati soltanto da pochi giorni, un tempo troppo breve per stipulare un accordo di licenza di questo tipo.