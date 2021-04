Titanic: James Cameron osservò il primo fan mentre guardava il film

Durante la prima proiezione di Titanic, un film scritto, diretto, co-prodotto e co-montato da James Cameron, il celebre regista riuscì ad osservare una donna, la prima fan della pellicola a tutti gli effetti, e la reazione che ebbe visionando alcune delle scene più commoventi ed emozionanti del cinema moderno.

Titanic in 3D: Kate Winslet con James Cameron sul red carpet della Royal Albert Hall di Londra per la premiere di Titanic 3D

"Fu la prima proiezione in assoluto, eravamo entrati nel Mall of America a Minneapolis e reclutammo alcuni membri dello staff affinché sostituissero Titanic alla proiezione programmata di Grandi speranze." Ha raccontato Cameron. "Pensai: 'quando il titolo apparirà sullo schermo, sapremo se le persone vogliono davvero vedere questo film o no.' Speravo che ci sarebbero stati degli applausi visto che tutti sapevano che stavamo girando Titanic e che stava per uscire."

L'inaffondabile James Cameron sommerso dagli Oscar

Il regista non ricevette subito il suo applauso visto che il pubblico ci mise un po' per capire che non stava guardando un trailer, bensì il film nella sua interezza: "Il titolo viene fuori e niente, nessuno fiata. Pensavo di morire, di essere un uomo finito. Ma in realtà le persone erano semplicemente confuse: era stato detto loro che avrebbero visto Grandi speranze, quindi pensarono che quello del Titanic fosse un trailer o qualcosa del genere."

Cameron assistette all'intera proiezione e vide la reazione di una donna, la prima della storia a visionare le vicende di Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet). I fan di tutto il mondo, in seguito, si sarebbero innamorati della loro tragica storia d'amore, ma Cameron lo vide accadere per la prima volta: "C'era questa donna seduta dietro di me e reagiva ad ogni scena, pensai: 'Wow, questo film sta davvero comunicando con il pubblico. Funziona davvero, le piace molto.'"