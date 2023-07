Titanic, il finale alternativo del kolossal... troppo zuccheroso

Titanic è uno dei kolossal più conosciuti dell'intera storia del cinema. Fan di tutto il mondo conoscono tutte le sequenze del film e l'opera di James Cameron è penetrata così tanto nell'immaginario collettivo che sembra impossibile pensare a un finale diverso da quello mostrato al cinema, con Rose (Gloria Stuart) che getta in mare il prezioso Cuore dell'Oceano, conservato sin dai tempi del naufragio, prima di addormentarsi, forse per sempre, nel proprio letto.

Nella versione Blu-Ray è presente anche il finale alternativo di Titanic che venne girato e poi scartato al montaggio. Nella versione inedita, quando Rose si sporge sulla ringhiera per cercare di gettare il gioiello in mare, la nipote Lizzy (Suzy Amis) la vede e insieme a Brock (Bill Paxton) corre in direzione della nonna, credendo che si voglia tuffare in acqua.

Rose a quel punto li avverte di non avvicinarsi perché avrebbe fatto cadere il Cuore dell'Oceano in mare. Brock, scioccato nel vedere l'oggetto delle sue ricerche nelle mani della donna, le chiede di poterlo tenere fra le mani soltanto una volta. Rose acconsente e successivamente l'uomo lo getta in acqua, alle spalle della donna, con la quale scoppia in una risata, prima di scambiare uno sguardo di intesa e interesse con Lizzy. A quel punto Rose, come nel finale cinematografico, chiude gli occhi nel suo letto, forse per un ultimo viaggio verso l'amato Jack (Leonardo DiCaprio).

Un finale che non convinse Cameron e che in effetti risulta troppo sdolcinato rispetto a quello, maggiormente convincente, scelto nel montaggio finale, con Brock che getta in mare il sigaro per non essere riuscito a scovare il Cuore dell'Oceano e Rose che lo affida definitivamente al fondale marino, lasciandolo andare come fece con le mani di Jack Dawson.