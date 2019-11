Tina Cipollari e il nuovo fidanzato Vincenzo Ferrara: “Cosa mi ha fatta innamorare di lui”

Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato che si chiama Vincenzo Ferrara: l'opinionista di Uomini e donne si è legata all'imprenditore fiorentino qualche mese fa dopo il fallimento del suo matrimonio con Kikò Nalli, durato 13 anni.

I numerosi fan di Tina Cipollari sono stati felici di leggere l'intervista rilasciata dalla loro beniamina al settimanale 'Nuovo' con la presentazione ufficiale del fidanzato Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino. I due sono legati da qualche mese, numerose sono le foto che li ritraggono insieme su Instagram. Tina ha detto di essersi innamorata "prima della sua anima e poi del suo aspetto. Mi ha saputo conquistare col carattere e la personalità". I due caratterialmente non si somigliano come conferma la stessa opinionista "Vincenzo è il mio contrario, così ci compensiamo. È paziente e pacato, non litiga mai e difficilmente si arrabbia. Quando si trova di fronte a un problema, cerca di superarlo con la sua positività. Insomma, è una persona che sorride spesso e questo ha contribuito a farmi innamorare di lui".

Tina è stata sposata per 13 anni prima di separarsi da Kikò Nalli, per questo per il momento non pensa a risposarsi: "come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute però non c'è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene".

A proposito del suo ex marito, legato da cinque mesi con Ambra Lombardo conosciuta all'interno della casa del Grande Fratello, Tina, che non ha mai risparmiato frecciatine alla coppia, ha detto "se tra Ambra e Kikò non dovesse funzionare, spero che lui si possa consolare subito!". Ricordiamo che circa un mese fa l'hairstylist fu aggredito ed insultato per strada e molti furono sorpresi dal silenzio della donna.