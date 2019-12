Tina Cipolarri in ansia per l’ex Kikò Nalli, ricoverato d'urgenza per un malore

Tina Cipolarri in ansia per Kikò Nalli, l'ex marito, a causa di un malore per cui è stato ricoverato all'Ospedale di Latina. I medici hanno diagnosticato per ora un forte stress. Alla fine solo un grande spavento per l'ex gieffino che pochi mesi fa era stato aggredito da due giovani in scooter.

Kikò Nalli è noto al pubblico per essere stato il marito di Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne, ed aver partecipato ad un'edizione del Grande Fratello. L'uomo ha avuto un malore nella sua casa a Sabaudia, secondo quanto raccontato dai familiari e da chi lo ha soccorso Kikò ha avvertito forti dolori al petto, temendo un infarto è stato portato in ospedale.

Fortunatamente i medici dell'Ospedale di Latina hanno verificato solo una pressione molto alta causata da stress, i successivi controlli hanno scartato decisamente l'ipotesi di infarto. Lo stesso ex marito di Tina ha voluto rassicurare tutti i suoi followre nelle storie di Instagram dove si legge "Sto bene. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l'anima in pace. Io mi rialzo sempre. Grazie a tutti".

Tina Cipollari e l'hairstylist sono stati sposati per tredici anni dopo essersi conosciuti alla trasmissione di Maria De Filippi, insieme hanno avuto tre figli. Oggi Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato, il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, mentre Chicco è fidanzato con Ambra Lombardo, conosciuta durante il Grande Fratello. I rapporti tra i due sono rimasti buoni.