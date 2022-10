TimVision, Ottobre e Novembre 2022: le novità in catalogo tra film e serie TV

Le grandi esclusive cinema e le serie da guardare tutto di un fiato di TimVision, in arrivo in Ottobre e Novembre 2022 sulla celebre piattaforma streaming.

The Good Fight

Il 26 ottobre arriva l'attesissima Stagione 6 (conclusiva) di The Good Fight, serie creata da Robert King, Michelle King e Phil Alden Robinson. Con i suoi stili di narrazione e l'ampia portata narrativa la serie racchiude abilmente temi sociali e politici nella trama, inoltre il ritratto di Diane Lockhart di Christine Baranski è un elemento vincente dello spettacolo. La stagione 6 affronterà nuove tematiche sociali e politiche molto attuali mostrando Diane (C. Baranski) alle prese con eventi come il caso Roe vs Wade, il diritto al voto e un clima in stile Guerra Fredda.

The Handmaid's Tale

Il 10/11 arriva il finale di stagione della serie i cui costumi, simboli e valori sono diventati la bandiera per le battaglie femministe in Italia e nel mondo. La Serie cult vincitrice di 9 Emmy Awards e 2 Golden Globe, tratta dal romanzo "Il racconto dell'ancella" di Margaret Atwood.

Condor

Basato sul thriller di James Grady I sei giorni del Condor, la serie Condor è una spystory che mette al centro del racconto un analista della Cia che finisce in un complotto più grande di lui. La serie vede nel cast Max Irons, il premio Oscar Mira Sorvino e William Hurt in uno dei suoi ultimi ruoli.

Le novità Cinema di Ottobre e Novembre

Money Monster

Diretto da Jodie Foster con George Clooney e Julia Roberts racconta di un venditore televisivo da strapazzo il cui programma, Money Monster - L'altra faccia del denaro, e la sua stessa vita vengono presi in ostaggio da un uomo armato. Il sequestratore lo accusa di averlo portato alla bancarotta con i suoi consigli d'investimento.

Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse

Adattamento francese dal messicano: Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse di Derbez, arricchito dalla comicità e la super energia di Omar Sy (Lupin), fenomeno dalla simpatia contagiosa. Regia del giovane e visionario Hugo Gelin.

Fortress: Sniper's Eye

Fortress: Sniper's Eye è il sequel di Fortress con Jesse Metcalfe e Bruce Willis. L'agente in pensione della CIA Robert Carter Michaels e suo figlio Paul intraprendono un viaggio mortale nella speranza di salvare la moglie di Paul prima che scada il tempo.

Mangia, prega, ama

In Mangia, prega, ama Julia Roberts interpreta la giovane Liz Gilbert, una donna che si è convinta che la piena realizzazione della vita non risieda nell'avere un buon lavoro, una bella casa e un marito affettuoso. Decisa a scoprire il vero significato dell'esistenza parte per un viaggio o attraverso l'Italia, l'India e Bali.

I Primitivi

I Primitivi narra la storia di un uomo delle caverne che riesce a unire le forze dei suoi compagni per combattere le mire di un nemico cattivo gli studi di animazione inglesi Aardman si cimentano con una nuova storia di riscatto in claymation con una regia agile e una vena ironica che si può solo definire "humour inglese".

Deepwater - Inferno sull'oceano

Basato su fatti realmente accaduti, Deepwater - Inferno sull'oceano è incentrato sull'esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizonn e sul successivo disastro ambientale, raccontando lo sforzo e il coraggio di alcuni uomini per salvare il maggior numero di vite possibile.

Men in Black 2

Sequel del fortunato Men in Black diretto da Barry Sonnenfeldd, Men in Black 2 mantiene lo stesso cast primario (Will Smith in quello di J, Tommy Lee Joness nel ruolo di K e Rip Tornn in quello di Z). Il film è tratto, come il precedente, dal romanzo a fumettii di Lowell Cunninghamm.

Diego Maradona

Nel luglio del 1984 il Napoli, che non ha mai vinto uno scudetto, acquista dal Barcellona la più grande star del calcio mondiale, Diego Maradona. I sette anni successivi sono un susseguirsi di trionfi, di feste e di eccessi, presentate attraverso le immagini dell'archivio personale del calciatore argentino.