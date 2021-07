TIMVISION è la nuova casa del calcio italiano ed europeo grazie agli accordi con DAZN e Mediaset Infinity

Presentato il nuovo palinsesto arricchito dai contenuti di DAZN con la Serie A TIM e Mediaset Infinity con la Champions League, Al via l'accordo con Discovery+ per la distribuzione esclusiva del canale Eurosport 4K dedicato ai Giochi Olimpici Tokyo 2020.

Una stagione ricca di contenuti quella che sta per arrivare su TIMVISION, la nuova casa dello sport e dell'intrattenimento. Grazie ai recenti accordi siglati con DAZN e Mediaset Infinity, che dalla prossima stagione porteranno sulla piattaforma di TIM tutto il calcio italiano ed europeo, TimVision si conferma la piattaforma streaming più ricca e completa, frutto della strategia basata sul modello di aggregazione dei migliori prodotti televisivi presenti sul mercato. Oltre allo sport sono disponibili con TimVision anche i contenuti presenti nelle applicazioni dei migliori servizi d'intrattenimento di Disney+, discovery+, Mediaset Infinity, Netflix, Amazon PrimeVideo e di molti altri player del settore.

LO SPORT - TUTTA LA SERIE A TIM

TimVision è la nuova casa del calcio e offre ai propri clienti la possibilità di accedere anche a moltissimi contenuti di sport in streaming. Grazie all'accordo di distribuzione che rende disponibile l'App DAZN su TimVision saranno visibili tutti i contenuti di calcio e sport: la Serie A TIM, la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League, la Serie BKT, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il MotoGP, la NFL, l'UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe e Indycar. A tutto questo si aggiungono i contenuti di Mediaset Infinity con 104 match di UEFA Champions League a stagione e le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5.

TIMVISION e Mediaset Infinity: grazie a un nuovo accordo film, serie tv e calcio sulla tv di TIM

Su TimVision è disponibile anche l'intero catalogo discovery+ e la programmazione completa dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 grazie a tutti i canali extra di Eurosport. Inoltre, verrà offerto in esclusiva ai clienti, attraverso il TimVision Box, il canale in alta definizione Eurosport 4K, per un'esperienza di visione unica delle migliori gare della manifestazione.

Non mancheranno le sfide del ciclismo con i tre grandi Giri, il tennis con i tornei del Grande Slam, la Serie A di basket, i Giochi Olimpici di Pechino 2022 e tutti gli sport invernali, il golf con le esclusive del PGA Tour e l'European Tour, i motori delle 24 ore di Le Mans e molti altri importanti appuntamenti da non perdere. Inoltre, TimVision continuerà a essere la casa della Serie A Femminile, trasmettendo in diretta tutti i match del campionato - di cui cinque in esclusiva e uno in co-esclusiva -, le final four di Supercoppa e quarti, semifinali e finale di Coppa Italia, per un totale di oltre 140 partite.

IL GRANDE CINEMA

Su TimVision arrivano oltre 80 pellicole di cinema internazionale di Sony Pictures, molte delle quali in prima finestra di visione pay. Grazie all'accordo siglato con Sony sono già disponibili grandi titoli tra i quali 'Piccole donne', 'Jumanji: The Next Level', 'Bad Boys for Life' e altri campioni di incasso delle ultime stagioni cinematografiche. L'accordo prevede anche una selezione dei film Sony più importanti di prossima uscita in sala, che saranno successivamente disponibili in prima finestra di abbonamento su TimVision.

Prossimamente arriveranno in esclusiva, frutto della collaborazione tra Lucky Red e TimVision, due docu-film sulla vita e la carriera di due icone italiane: Ennio Morricone e Salvatore Ferragamo. • 'Ennio: il maestro', diretto e raccontato dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, è un viaggio che ripercorre la carriera straordinaria del grande maestro. Il docu-film contiene filmati di repertorio, interviste e i momenti più importanti del percorso artistico del compositore. • 'Salvatore: Shoemaker of Dreams', diretto da Luca Guadagnino, racconta attraverso immagini e voci illustri la vita e la conquista del successo di Salvatore Ferragamo, emigrato a Hollywood da un paese dell'Irpinia fino a diventare un'icona internazionale del 'Made in Italy'.

LE SERIE TV

Su TimVision proseguono le appassionanti serie in anteprima esclusiva legate a grandi attori, temi di attualità e ispirate a opere letterarie. Torna il 19 agosto 'The Good Fight' con la quinta stagione del legal drama dove l'avvocatessa Diane Lockhart (Christine Baranski) è costretta a chiedersi se per lei sia corretto essere impegnata nella gestione di uno studio legale afroamericano con Liz (Audra McDonald). Nel frattempo, Marissa (Sarah Steele) e lo studio rimangono coinvolti con Hal Wackner (Mandy Patinkin), un cittadino di Chicago che decide di aprire la propria aula di tribunale nel retro di una copisteria. La serie completa è disponibile solo su TimVision.

Chapelwaite: il nuovo trailer della serie tratta dal libro di Stephen King

Prossimamente, sempre in anteprima esclusiva, in arrivo il drama BBC The North Water con Colin Farrell, basata sull'omonimo romanzo di Ian McGuire, che racconta della tormentata spedizione artica nell'800 e la seconda stagione della rom-com antologica, 'Love Life', in questo capitolo con un protagonista maschile, William Jackson Harper. Dal prossimo autunno sarà disponibile la serie TV in anteprima esclusiva Chapelwaite, con Adrien Brody ispirata al racconto 'Jerusalem's Lot' di Stephen King. Il catalogo si arricchirà nei prossimi mesi anche di importanti successi TV, premiati dalla critica e dal pubblico come 'Orphan Black', 'The Good Doctor', 'Timeless' e 'The Shield'.

TIMVISION PER I PIÚ' PICCOLI

Ad agosto arrivano su TimVision 128 episodi rimasterizzati di 'Holly e Benji', una serie iconica dedicata al gioco del calcio amata da generazioni di bambini. Poi sette appuntamenti con 'Me contro te', Luì e Sofì la coppia più pazza del web che condivide le giornate con i propri follower. Ampio spazio è dedicato anche ai cartoni animati nella lingua dei segni.

LE PRODUZIONI ORIGINALI

TimVision, oltre alla selezione di film, serie TV, programmi d'intrattenimento disponibili nel proprio catalogo e in quello dei partner, propone diverse produzioni originali che raccontano le passioni degli italiani. Tra le molte in preparazione da settembre debuttano due nuove trasmissioni: • Uno show dedicato al Fantacalcio accompagnerà il pubblico dei tifosi di TimVision durante il prossimo campionato di Serie A TIM. Otto talent provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della musica, appassionati di calcio, si riuniranno intorno ad un tavolo per giocare al Fantacalcio di TimVision. Ogni settimana analizzeranno i risultati della giornata precedente, stileranno la classifica, studieranno le formazioni e lo stato fisico dei giocatori. Un talk divertente che racconterà la passione per il pallone e il Fantacalcio, il gioco che ogni giorno coinvolge milioni di tifosi. • Di Moda porta su TimVision le collezioni autunno inverno 2021. Otto appuntamenti con il primo talk in cui tre esperti del mondo del fashion commentano le sfilate dei celebri brand dell'industria italiana e internazionale. Si potranno così seguire seduti in prima fila le passerelle accompagnati dai commenti dei professionisti e dai loro consigli per sapere cosa indossare nel momento in cui gli abiti sono nelle vetrine dei negozi.

Torna sulla TimVision l'appuntamento con la 'Riccardo Muti Italian Opera Academy', il talent che segue un gruppo di giovani aspiranti direttori d'orchestra, selezionati in tutto il mondo, durante tutte le fasi di preparazione - dalle prove al pianoforte con i cantanti, alle prove con l'orchestra - attraverso le quali Riccardo Muti trasmette la propria idea interpretativa non solo ai giovani musicisti, ma anche al pubblico. Il titolo d'Opera scelto è 'Nabucco' di Giuseppe Verdi. Per la prima volta Riccardo Muti Italian Opera Academy sarà organizzata in collaborazione con Fondazione Prada che accoglierà le attività dell'Accademia nei suoi spazi di Milano. Seconda stagione anche per la 'Dottoressa Giordy' con Chiara Giordano che nella sua clinica veterinaria immersa nella natura si prende cura insieme ai suoi collaboratori degli animali e di tutto ciò che li riguarda: dall'affidamento di cuccioli in cerca di una casa, alle cure di piccole patologie, dall'alimentazione alle segnalazioni di smarrimenti.

IL TIMVISION BOX

Elemento distintivo dell'offerta è il TimVision Box che è fornito senza costi aggiuntivi con tutte le proposte dell'offerta calcio di TIM per vivere la migliore esperienza di visione. Il nuovo set-top-box è un dispositivo all'avanguardia per le caratteristiche tecniche (come ad esempio Android TV 10, connettività WiFi 6 e la nuova tecnologia digitale terrestre DVB-T2) e le funzionalità che garantiscono uno streaming fluido e di alta qualità: grazie ad un unico telecomando sarà possibile fruire di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma. Il TimVision Box consente ai clienti di accedere facilmente da un'unica vetrina ai canali del digitale terrestre, ai contenuti TimVision ed a tutti quelli dei partner come DAZN, Disney+, Netflix, Mediaset Infinity e Amazon Prime Video, inoltre, di scaricare liberamente qualsiasi app Android TV presente sul Google Play Store. Dalla homepage i clienti hanno evidenza dei contenuti e dei partner, delle novità in uscita, suggerimenti e raccomandazioni, oltre a un accesso immediato ai programmi in base agli orari di messa in onda. La ricerca dei contenuti avviene in maniera semplice ed immediata anche tramite un'interazione vocale che consente di ricercare i risultati su tutte le App Android TV installate, insieme ad altre informazioni disponibili in relazione al contenuto cercato. Inoltre, gli spettatori che scelgono la connessione in ultrabroadband di TIM con il modem TIM HUB+ e il 'WiFi Serie A TIM' potranno vivere la migliore esperienza per seguire il meglio dell'intrattenimento e degli eventi sportivi in casa, grazie anche al WiFi certificato dai tecnici TIM che assicura la copertura totale della propria abitazione.