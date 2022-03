Timothee Chalamet su Zendaya: "Sono ossessionato dalla sua performance in Euphoria"

Timothee Chalamet ha recentemente rivelato di essere letteralmente ossessionato dalla performance della collega Zendaya in Euphoria, la seconda serie HBO più vista di sempre.

Timothee Chalamet, durante una recente intervista pubblicata dal canale Youtube ufficiale della rivista People, è tornato a parlare di Zendaya e di quanto sia ossessionato dalla sua performance in Euphoria, celeberrima serie televisiva che è appena diventata la numero due nella classifica delle più viste su HBO, seconda soltanto al Trono di Spade.

Chalamet, durante la sua conversazione con People, ha esordito dicendo che non vedeva l'ora di lavorare con Zandaya ed in seguito ha aggiunto: "Ovviamente il suo personaggio è incredibile, riflessivo, una performance incredibile. Molti attori del cast sono bravissimi, ma quello che il regista fa con lo show è semplicemente perfetto."

Durante un'intervista al The Late Show with Stephen Colbert, la star di Euphoria ha rivelato di aver provato molta ansia prima di incontrare la sua futura co-star di Dune: "Ero un po' nervosa. Lui aveva già avuto il lavoro, mentre io stavo entrando in una stanza dove sapevo che ci sarebbe stato Denis Villeneuve e dove sapevo che ci sarebbe stato Timothée. Ovviamente sono una fan dei lavori di entrambi e ammiro ciò che hanno fatto negli anni".

"Mi avevano appena tolto il dente del giudizio", ha spiegato Zendaya Coleman, "Quindi avevo questa paura, me lo avevano tolto solo la settimana prima. Ci vuole un po' e non sapevo quanto mi si sarebbe gonfiata la faccia. Avevo paura di avere la bocca asciutta. Una delle cose che succede è che ti fa puzzare l'alito, giusto?".