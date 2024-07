Elle Fanning: "Vedere Timothée Chalamet cantare tutto live nel biopic su Bob Dylan è stato incredibile"

Elle Fanning sta vivendo una fase importante di crescita nella sua carriera e dopo aver fondato la casa di produzione Lewellen Pictures insieme a sua sorella Dakota, che le ha permesso di essere produttrice esecutiva della serie The Great, ha in cantiere diversi progetti.

Tra i più interessanti spicca il film biografico su Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet, nel quale l'attrice interpreta Sylvie Russo, interesse amoroso del cantante nei primi anni '60. Fanning è entusiasta del film ed è rimasta stupita dal talento di Chalamet.

Performance live

In A Complete Unknown, il personaggio di Fanning sarà molto importante:"Il suo nome nella sceneggiatura è Sylvie, vagamente basata su Suze Rotolo, che era sulla cover dell'album The Freewheelin' Bob Dylan insieme a lui. Era una donna incredibile, leggere le sue memorie è stato davvero interessante, così come gli aspetti della loro relazione. Voglio dire, è stato il suo primo amore" ha spiegato la star.

Elle Fanning in una scena di Galveston

Il legame con Chalamet è stato fondamentale:"È stato fantastico formare quel rapporto con Timmy, ha lavorato così duramente per questo ruolo. Canta tutto dal vivo, sta davvero dando il massimo. È stato molto speciale vederlo fare questo. E siamo amici da molto tempo. Sono felice di farne parte" ha concluso l'artista nell'intervista rilasciata a Glamour.

Elle Fanning è impegnata anche nella co-produzione della docuserie che affronta la gestione della violenza contro le donne da parte della polizia dal titolo Mastermind: To Think Like a Killer. Attiva sul grande schermo sin da piccola, Fanning è conosciuta anche per la sua lunga collaborazione con la regista Sofia Coppola, con la quale ha lavorato nei film Somewhere e L'inganno, oltre ad aver recitato anche per il padre Francis Ford Coppola nel film Twixt.

Da piccola, Elle Fanning lavorava soprattutto nei film con la sorella Dakota, della quale interpretava spesso la versione più giovane.