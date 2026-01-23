Timothée Chalamet record agli Oscar: tre nomination entro i 30 anni come Marlon Brando

Timothée Chalamet sarà uno dei protagonisti della prossima notte degli Oscar e grazie alla candidatura ricevuta ieri per Marty Supreme ha eguagliato un record prestigioso detenuto da un suo illustre predecessore, Marlon Brando.

L'attore ha da poco compiuto 30 anni ed è diventato il più giovane ad ottenere tre candidature agli Oscar. Le nomination sono arrivate tutte per la categoria come miglior attore protagonista, per Chiamami col tuo nome nel 2018, A Complete Unknown nel 2025 e ora Marty Supreme.

Timothée Chalamet eguaglia il record di Marlon Brando

In questo modo, la star di Marty Supreme è diventato il più giovane a riuscirci dai tempi di Brando, che fu candidato entro i 30 anni compiuti a tre premi Oscar: nel 1952 per Un tram che si chiama Desiderio, nel 1953 per Viva Zapata! e nel 1954 per Giulio Cesare.

Timothée Chalamet in una scena di Marty Supreme

Marlon Brando, delle tre nomination, si portò a casa la statuetta per il primo film, Un tram che si chiama Desiderio, e aveva solo 29 anni quando vennero annunciate le candidature del 1954, a poche settimane dal suo trentesimo compleanno.

Il successo di Timothée Chalamet e il record di Jennifer Lawrence

Dopo il primo grande exploit grazie al film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Timothée Chalamet ha consolidato la propria carriera a Hollywood recitando in film molto noti come Lady Bird, Beautiful Boy, The King, Piccole donne, The French Dispatch, Dune, Don't Look Up, Bones and All, Wonka, Dune - Parte Due, A Complete Unknown e Marty Supreme.

In ogni caso, il record di interprete più giovane in assoluto ad aver ottenuto tre candidature agli Oscar, raggiungendo il traguardo a soli 23 anni dopo aver ricevuto la terza nomination nel gennaio 2014 per American Hustle - L'apparenza inganna, dopo quelle per Un gelido inverno e Il lato positivo - Silver Linings Playbook. Nel caso Timothée Chalamet dovesse vincere l'Oscar diventerebbe il secondo attore più giovane a vincerne uno da protagonista dopo Adrien Brody che nel 2003 vinse per Il pianista a 29 anni.