Timothée Chalamet: multa da 80 dollari per aver parcheggiato male la bici sul red carpet di A Complete Unknown

Rapida ed ecologica, la bicicletta ha permesso a Timothée Chalamet di arrivare in tempo alla premiere del suo ultimo film nonostante un terribile ingorgo, ma non gli ha risparmiato una multa per parcheggio errato del mezzo.

Neppure le star sfuggono alla lunga mano della giustizia inglese. Timothée Chalamet ha optato per un mezzo di trasporto ecologico, la bicicletta, per sfuggire al traffico inglese approdando in tempo sul red carpet londinese di A Complete Unknown.

L'attore, però, non ha fatto i conti col rigido codice della strada. Così dopo la premiere del biopix su Bob Dylan, Chalamet si è visto recapitare una multa da 65 sterline (circa 80 dollari) per aver parcheggiato la bici in modo non corretto.

"È ecologico!" ha spiegato Chalamet nel talk show francese Quotidien- illustrando il motivo per cui è saltato sulla bici. "È stato orribile, perché in realtà era una specie di pubblicità per loro."_

L'attore ha optato per usare il bike sharing invece di prendere un'auto per recarsi alla première del BFI Southbank a causa di un ingorgo. Il giro in bicicletta, e la conseguente multa, sono arrivati dopo che l'attore canadese ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione di Bob Dylan nel film biografico firmato da James Mangold.

La vita di Bob Dylan in musica e parole

Uno dei film più attesi al cinema del 2025, A Complete Unknown segue la storia di un enigmatico diciannovenne del Minnesota che arriva a New York nel 1961 con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. A New York, Bob Dylan stringe rapporti intimi con le icone musicali del Greenwich Village durante la sua fulminea ascesa, culminando in una performance rivoluzionaria e controversa che attirerà l'attenzione di tutto il mondo.

Nel cast, troviamo anche Edward Norton nei panni di Pete Seeger, Monica Barbaro in quelli di Joan Baez, Elle Fanning è Sylvie Russo, Boyd Holbrook è Johnny Cash e Will Harrison interpreta Bob Neuwirth.

L'uscita italiana di A Complete Unknown è fissata per il 23 gennaio.