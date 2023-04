Timothée Chalamet e Martin Scorsese stanno girando qualcosa a New York [FOTO]

Come riportato da diverse agenzie, Timothée Chalamet e Martin Scorsese sono al lavoro insieme a New York probabilmente per girare un nuovo spot (forse del marchio Chanel). I due sono stati fotografati e filmati nelle ultime ore.

Nelle foto e nei video vediamo Chalamet vestito con una canottiera bianca e un paio di pantaloni scuri affacciarsi dalla finestra di un appartamento tipicamente newyorkese; dietro di lui fa capolino Scorsese, in una pausa tra una ripresa e l'altra dello spot commerciale. Secondo le voci, lo spot dovrebbe essere realizzato per la fragranza Blue de Chanel.

Timothée Chalamet canterà lui stesso le canzoni nel biopic su Bob Dylan, rivela James Mangold

Sicuramente è un periodo pieno di impegni per entrambi: Chalamet ha da poco terminato le riprese di Dune: Part Two e del musical Wonka, prequel de La fabbrica di cioccolato, e presto si metterà al lavoro sul biopic su Bob Dylan in cui canterà personalmente le canzoni del menestrello di Duluth; Scorsese, invece, ha appena terminato il montaggio di Killers of the Flower Moon, che presenterà al prossimo Festival di Cannes dopo un lungo periodo di lavorazione. La pellicola lo vedrà collaborare nuovamente con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.