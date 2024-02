Timothée Chalamet rivela: 'Leonardo DiCaprio mi ha consigliato di non recitare in film di supereroi'

Timothée Chalamet ha svelato che Leonardo DiCaprio, con cui aveva recitato in Don't Look Up, gli aveva consigliato di evitare i film di supereroi.

La giovane star, tra pochi giorni di nuovo protagonista nelle sale con Dune - Parte 2, per ora non ha ancora recitato nei progetti della DC o della Marvel, tuttavia ha ammesso che potrebbe non seguire il suggerimento ricevuto.

Dei buoni suggerimenti

Don't Look Up: Timothée Chalament in un primo piano

In un'intervista rilasciata a The New York Times, Timothée Chalamet ha spiegato: "Leonardo DiCaprio mi ha detto: 'Niente film di supereroi, niente droghe pesanti'. E ho pensato fosse un consiglio davvero buono. Seguo entrambi i suggerimenti!".

L'interprete di Paul Atreides nel film diretto da Denis Villeneuve ha tuttavia aggiunto: "Il film che mi ha fatto venire voglia di recitare è un film di supereroi: 'Il cavaliere oscuro'. Se lo script fosse grandioso, se il regista fosse fantastico, dovrei considerare la possibilità".

Timothée aveva rivelato nel 2018 quanto ritiene importante Il Cavaliere Oscuro nella sua vita, raccontando che a 12 anni aveva convinto la madre e la nonna ad andare al cinema con lui per vedere il film diretto da Christopher Nolan. Chalamet aveva sottolineato: "Sono uscito dal cinema cambiato, e sono serio. L'interpretazione di Heath Ledger in quel film era viscerale e virale per me, e ho avuto voglia di recitare".