Cate Blanchett lancia un appello all'industria cinematografica: "abbiamo l'obbligo morale di cambiare"

Cate Blanchett ha lanciato un potente appello per una maggiore sostenibilità nell'industria cinematografica durante il suo discorso ai TIFF Tribute Awards, dove ha ricevuto il Share Her Journey Groundbreaker Award. Durante l'evento, Blanchett ha messo in evidenza l'urgenza di rendere il cinema più ecologico, evidenziando le opportunità finanziarie e creative che ne derivano.

Cate Blanchett Invoca la Sostenibilità a Hollywood

"Esiste un obbligo morale nel fare questo cambiamento", ha dichiarato l'attrice, chiedendo all'industria di adattarsi alle esigenze ambientali e di implementare pratiche più sostenibili sui set cinematografici. Blanchett ha elogiato il mondo del cinema per essere stato capace di continuare a lavorare durante la pandemia grazie all'introduzione di addetti specializzati sull'emergenza per il COVID, e ha chiesto provocatoriamente: "Dove sono gli addetti ecologisti?", sottolineando l'urgenza di figure che si occupino della sostenibilità sui set.

Cate Blanchett in uno scatto a Cannes

Il suo discorso, interrotto brevemente dalla musica della cerimonia, ha ricevuto grandi applausi quando ha aggiunto: "Ora è la fine di una lunga serta. Ma potrebbe essere la fine di tutti noi",. Oltre a parlare di sostenibilità, Blanchett ha ribadito la necessità di una maggiore inclusività nel cinema. Ha incoraggiato i suoi colleghi a continuare il lavoro iniziato dalle donne prima di loro, molte delle quali hanno affrontato un'industria che "si era cementata intorno a loro per escluderle". L'attrice ha sottolineato che, sebbene l'industria sia cambiata rispetto a quando lei stessa è entrata a farne parte, c'è ancora molto lavoro da fare per garantire equità e rispetto.

Blanchett ha evidenziato l'importanza di mantenere viva la lotta per i diritti delle donne e per una maggiore inclusività, affermando che "l'omogeneità è il nemico" di un'industria che ha bisogno di rappresentare narrazioni diversificate. Ha concluso il suo discorso affermando: "Una maggiore inclusività sui set porta a narrazioni meno marginalizzate e più vibranti".