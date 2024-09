Marty Supreme: Tyler, the Creator debutta al cinema con Timothée Chalamet

Tyler, the Creator farà il suo debutto al cinema nel lungometraggio Marty Supreme, al fianco di Timothée Chalamet, il nuovo film di A24 che pare sia liberamente ispirato alla storia del giocatore professionista di ping pong Marty Reisman.

Diretto da Josh Safdie, che si occuperà anche della sceneggiatura con Ronald Bronstein, Marty Supreme includerà nel cast anche Gwyneth Paltrow, che tornerà al cinema dal 2019, quando apparì per l'ultima volta nel ruolo di Pepper Potts in Avengers: Endgame.

Dal rap al cinema

Nato Tyler Gregory Okonma, Tyler, the Creator trovò grande notorietà alla fine degli anni 2000 con il collettivo hip hop Odd Future. Nel corso degli anni successivi riceve diversi riconoscimenti per il suo lavoro in ambito musicale ma anche parecchie critiche per dei testi aggressivi e giudicati violenti.

Profilo di Gwyneth Paltrow sul set di un film

Nel corso degli anni, Tyler, the Creator ha ampliato il proprio business anche al mondo della moda, fondando due brand di abbigliamento e organizzano il festival musicale Camp Flog Gnaw Carnival. Figura pubblica piuttosto controversa, il rapper è stato accusato anche di omofobia e misoginia.

Marty Supreme sarà il suo vero e proprio debutto sul grande schermo dopo essere comparso anche in Jackass Forever di Jeff Tremaine nel 2022. Il ritorno a sorpresa di Gwyneth Paltrow al cinema ha incuriosito i fan, dopo le dichiarazioni dell'attrice sull'intenzione di ritirarsi dall'MCU e da Hollywood in generale.

"Quando recitavo mi ero davvero esaurita. Ero arrivata al punto in cui anche le piccole cose, come stare nel furgone per andare sul set, rifare il trucco e tutto il resto non riuscivo più a sopportarle" aveva spiegato la star premio Oscar per Shakespeare in Love.

Timothée Chalamet è reduce da un periodo particolarmente redditizio della carriera, dopo aver partecipato a Dune - Parte Due e interpretato Willy Wonka nel film sulla versione giovane del personaggio di Roald Dahl.