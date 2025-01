Timothée Chalamet erede di James Dean grazie alle sue 2 nomination agli Oscar

Timothée Chalamet ha ottenuto la sua seconda nomination agli Oscar grazie alla sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown, e il fatto che non abbia ancora compiuto 30 anni lo ha portato a entrare nella storia degli Academy Award.

Era infatti dal 1956 che un interprete non otteneva per due volte una candidatura mentre è ancora un ventenne.

Una doppia nomination storica

L'ultimo attore che aveva ottenuto due nomination agli Oscar prima di compiere 30 anni, come ha fatto notare il giornalista Mark Harris su Bluesky, è stato James Dean che aveva ottenuto due candidature postume, dopo la sua morte avvenuta a soli 24 anni a causa di un incidente automobilistico, per le sue interpretazioni in La valle dell'Eden e Il Gigante.

In precedenza solo Mickey Rooney era riuscito a ottenere due nomination quando era ancora un ventenne, rispettivamente a 19 anni per Babes in Armes e a 23 anni per The Human Comedy.

Chalamet nel ruolo di Dylan

Timothée Chalamet ha ottenuto la sua prima candidatura agli Oscar nel 2017, a soli 22 anni, grazie alla performance in Chiamami col tuo nome, ritornando in corsa in questa annata dopo essersi calato nei panni dell'icona della musica Bob Dylan.

Tra le attrici, invece, la lista delle ventenni in grado di ottenere più nomination prima di diventare trentenni è molto più lunga e comprende anche Saoirse Ronan e Jennifer Lawrence, con cui Chalamet ha lavorato sul set, oltre a Audrey Hepburn, Joan Fontaine, Jodie Foster e Kate Winslet.

Oscar 2025: tutte le nomination, niente da fare per l'italiano Vermiglio

Nella categoria degli Oscar dedicata al Miglior Attore, Timothée potrebbe eguagliare un altro collega: Adrien Brody che aveva portato a casa l'ambita statuetta a 29 anni nel 2002, grazie alla sua performance in The Pianist.

Cosa racconta a Complete Unknown

Il film diretto da James Mangold racconta il percorso compiuto da Dylan quando era ancora un giovane cantautore sconosciuto che arriva dal Minnesota e cambia totalmente il mondo della musica.

Nel cast ci sono anche Elle Fanning, Edward Norton nel ruolo di Pete Seeger, Boyd Holbrook in quello di Johnny Cash, P. J. Byrne in quello di Harold Leventhal, Scoot McNairy in quello di Woody Guthrie, Dan Fogler in quello di Albert Grossman e Will Harrison in quello di Bob Neuwirth.