Timothée Chalamet da Fabio Fazio "Ciao Italia ti amo" (VIDEO)

Timothée Chalamet è Luca Guadagnino sono stati ospiti di Fabio Fazio, nel consueto appuntamento della domenica sera con Che tempo che Fa. La star ha raccontato del suo legame con l'Italia e del suo ultimo film, Bones and All, in cui è tornato ad essere diretto dal regista italiano.

Il sodalizio tra Bones and Timothée Chalamet e Luca Guadagnino è iniziato con il film Chiamami col tuo nome del 2017. La pellicola è stato girato in Italia, e, in quel periodo, il giovane artista statunitense imparò a parlare la nostra lingua: "L'ho studiato con un fantastico insegnante a Crema, però non è rimasto molto di quello che ho imparato. Crema fa parte ormai della mia crescita, della mia esperienza, grazie a Luca Guadagnino posso dire che mi sento davvero a casa in Italia, sento che la storia di questo Paese mi ha dato anche una carriera, in America sarò sempre grato all'Italia"

L'attore ha girato 25 filmin 26 anni "Anche se in alcuni di loro facevo solo delle piccole parti", e tra poco tornerà sul set di Dune 2 per terminare le riprese del secondo capitolo della serie cinematografica basata sui libri di Frank Herbert. "Ho molti amici che hanno fatto i supereroi, non vorrei farlo io", ha detto a Fabio Fazio sottolineando che, per ora, vuole concentrarsi su personaggi che vivono cose reali.

Riferendosi a Bones and All, che in Italia uscirà il prossimo 23 novembre, l'attore ha detto: "Bones and All è un film che abbiamo sviluppato durante l'emergenza sanitaria e tutti nello studio si sentivano un po' isolati, emarginati e tagliati fuori dalle connessioni delle persone che amano, la famiglia, gli amici, ma soprattutto sui giovani ha avuto un grande impatto, considerando anche quello che sta vivendo il pianeta, il surriscaldamento globale, i problemi nel mondo. Le persone, soprattutto i giovani, si sentono isolate e questo film in un certo senso è una metafora di tutto ciò".

Alla fine dell'intervista, sollecitato da Fabio Fazio, ha detto poche parole in italiano "Non voglio dire solo ciao, qualche cosa di più", ha affermato in inglese, chiedendo aiuto a Luca guadagnino. Alla fine ha salutato con un sentito "Ciao Italia ti amo". ?intervista è stata caricata anche sul sito di Raiplay.