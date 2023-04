Time, nella seconda stagione anche le star di The Last of Us e Doctor Who Bella Ramsey e Jodie Whittaker

La seconda stagione della serie BBC Time vede alcune new entry nel cast, incluse le star di The Last of Us e Doctor Who Bella Ramsey e Josie Whittaker.

È tempo di una seconda stagione per Time, il prison drama targato BBC andato in onda nel 2021, e nel cast dei nuovi episodi troveremo anche, tra i nuovi volti, l'attrice di The Last of Us e Il trono di spade Bella Ramsey e l'ex-protagonista di Doctor Who Jodie Whittaker.

La serie tv firmata da Jimmy McGovern, Time, sta per tornare con una seconda stagione, e questa volta avrà come protagoniste due delle attrici del momento, Bella Ramsey e Jodie Whittaker.

A loro si unirà anche la star di The Silent Twins Tamara Lawrence, che nello show interpreterà una detenuta (Abi) che arriverà alla prigione di Carlingford lo stesso giorno di Kelsey (Ramsay) e Olga (Whittaker).

L'ambientazione della nuova stagione di Time, che sarà divisa in tre parti, come riporta Variety, sarà infatti un carcere femminile (la prima stagione aveva come protagonisti il prigioniero interpretato da Sean Bean e l'agente a cui prestava il volto Stephen Graham).

"Le sceneggiature du Jimmy McGovern e Helen Black sono davvero straordinarie, e in Jodie, Bella e Tamara abbiamo trovato il talento perfetto per dar loro vita, con dei personaggi estremamente affascinanti" ha affermato Linday Salt, a capo di BBC Drama "Con il ritorno di Siobhan Finneran nello show e Andrea Harkin dietro la cinepresa, gli spettatori di BBC potranno godersi tre incredibili ore di TV di qualità".