Brave Ragazze, La Teoria del Tutto e Carlo Verdone nel febbraio 2020 di TimVision

Nel nuovo listino di febbraio 2020 di TimVision spazio a film importanti come La Teoria del Tutto, American Beauty, un best of di Verdone e altro!

Il listino di TimVision di febbraio 2020 mette in campo molti film di grande prestigio, tra cui La teoria del tutto, American Beauty o titoli gustosi come Brave Ragazze e il meglio di Carlo Verdone. Ma ci sono anche tantissimi inserimenti tra le serie tv, tra conferme e novità!

Per quanto riguarda il cinema, dal 1 febbraio sarà disponibile il pluripremiato La Teoria del Tutto: la storia inizia nei primi anni '60 all'Università di Cambridge. Hawking, giovane e geniale studente, scopre di essere affetto da una malattia degenerativa che nel corso degli anni, e anche piuttosto velocemente, lo costringerà sulla sedia a rotelle e all'immobilità. Questo, però, non gli proibisce di diventare una delle menti più brillanti e innovative nell'ambito della fisica, di occupare la cattedra che fu di Newton e di sposare Jane. I due lotteranno insieme per ottenere dalla vita più di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

A febbraio arriva anche Mandy: il thriller diretto da Panos Cosmatos racconta quello che accade quando la coppia composta da Red (Nicolas Cage) e Mandy (Andrea Riseborough) si ritrova alle prese con il leader di un culto da incubo (Linus Roache) che vuole impossessarsi della donna, fisicamente e psicologicamente. La situazione prenderà quindi una svolta sanguinosa. Lunedì 3 febbraio è tempo di Brave ragazze, la divertente commedia tutta al femminile diretta da Michela Andreozzi. Nella Gaeta dei primi anni '80, quattro donne decidono di dare una svolta alle loro vite ordinarie e cominciano a rapinare banche. Nel cast tanti volti noti del cinema italiano: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico, Stefania Sandrelli, Max Tortora e Luca Argentero. In arrivo anche una collezione dedicata a Carlo Verdone, con molti dei suoi migliori film, da Un sacco bello a Viaggi di nozze, passando per Gallo Cedrone fino a pellicole senza tempo come Bianco, rosso e verdone e Borotalco.

Per quanto riguarda le serie tv, a febbraio arriva la sesta stagione di Power: al centro della serie le vicende di James "Ghost" St. Patrick, proprietario di un celebre night club, uno dei più famosi ritrovi di New York. St. Patrick è uno dei maggiori esponenti nel traffico di droga della città e cerca di bilanciare la sua doppia vita di criminale e uomo d'affari legittimo. La seconda serie ripartirà da dove si è interrotta la prima, con James impegnato a portare avanti i suoi traffici illeciti per salvare il suo nightclub e a lottare per salvare la relazione con la moglie Tasha, mentre fronteggia il suo primo amore, Angela, divenuta Assistente del Procuratore, che sta indagando proprio sui suoi traffici.

Inoltre arrivano tutte le stagioni di Spartacus: sangue e sabbia, la serie cult che racconta le gesta del gladiatore trace che sfidò l'impero romano. Sempre a febbraio TimVision regala ai suoi utenti le prime due stagioni di You've been t@gged, un teen thriller con protagoniste tre ragazze del liceo che scoprono di essere state taggate nello stesso video violento: scopriranno che un serial killer è sulle loro tracce e che sta filmando tutto ciò che fanno...