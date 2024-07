TIM Summer Hits, Pino D’Angiò e i BNKR44: "L'esibizione non andrà in onda" - Le motivazioni ufficiali

In segno di lutto per la morte dell'artista nato a Pompei la produzione del programma ha deciso di non mandare in onda la sua esibizione con il collettivo musicale toscano prevista per stasera.