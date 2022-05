Tim Roth sostituisce Ian McShane nella miniserie Paramount+ Last King Of The Cross

La serie Last King Of The Cross, incentrata sul re della vita notturna di Sydney John Ibrahim, vede un cambio nel cast: Tim Roth sostituisce Ian McShane, costretto a rinunciare per problemi di salute.

Cambio nel cast della miniserie Paramount+ Last King of the Cross: Tim Roth subentra al posto di Ian McShane, costretto a lasciare per non meglio specificai motivi di salute.

Un fascinoso Tim Roth in una scena del film L'incredibile Hulk

Tim Roth entra nel cast della serie basata sull'autobiografia del boss del crimine John Ibrahim. Secondo Deadline, Roth interpreterà Ezra Shipman, re del distretto dei nightclub di Sydney che si è fatto un nome in tutta l'Australia per il suo impero della vita notturna e per le accuse di essere legato ai circuiti della criminalità organizzata, e antagonista di Ibrahim (Lincoln Younes). la rivalità tra Shipman e Ibrahim alimenterà la serie, con quest'ultimo che ricorderà al maturo Shipman gli anni della gioventù.

Il produttore esecutivo della serie Mark Fennessy ha dichiarato a Deadline:

"È un peccato che Ian non possa unirsi a noi e gli auguriamo una pronta guarigione. Siamo davvero felici che il super brillante Tim Roth si unisca al nostro cast nei panni di Ezra e non vediamo l'ora di vederlo dare vita a un altro personaggio indimenticabile".

Al centro di Last King of the Cross l'ascesa di John Ibrahim e di suo fratello Sam mentre scalano i ranghi del circuito criminale di King Cross in Australia. Sfortunatamente, i due apriranno la strada, ma si perderanno a vicenda nella loro ascesa al potere. In particolare, la serie si concentrerà su John e la sua ascesa da immigrato povero senza istruzione, senza soldi e senza prospettive, a magnate dei nightclub più famigerati d'Australia a Kings Cross.

Kieran Darcy-Smith, regista di alcuni episodi di Wolf Creek, scriverà e dirigerà la serie composta da 10 episodi. Le riprese sono attualmente in corso a Sydney. Paramount+ non ha ancora fissato una data di uscita per lo show.