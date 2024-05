Tim Roth interpreterà Henry Kissinger in un film diretto da Jeff Stanzler

Tim Roth interpreterà Henry Kissinger in un nuovo film dedicato alla storia del segretario di stato americano che si concentrerà sul suo ruolo nelle trattative di pace durante la guerra in Vietnam.

Il progetto sarà scritto e diretto dal regista Jeff Stanzler e sta venendo presentato al mercato del festival di Cannes in questi giorni.

Il progetto ispirato a una storia realmente avvenuta

Nel cast del film Kissinger Takes Paris ci saranno, oltre a Tim Roth, anche Robin Wright (House of Cards), Mary-Louise Parker (Weeds), Lucy Hale (Truth or Dare), David Cross (Arrested Development), Jimmy O. Yang (Crazy Rich Asians), Rob Corddry (Childrens Hospital), e Dylan Penn (Who Invited Charlie?).

Nel team della produzione ci saranno Claude Dal Farra e Brian Keady di BCDF Pictures.

La sinossi anticipa che sul grande schermo si racconterà la storia (quasi vera) di come Henry Kissinger, nel 1968, ha viaggiato con destinazione Parigi nel mezzo delle proteste studentesche e all'alba della rivoluzione sessuale. Sentendosi pieno di energia e determinazione, Kissinger si inserisce nei Colloqui di pace della guerra del Vietnam e cambia il corso della storia moderna. Alcune settimane dopo, Henry ritorna in America come il secondo uomo più potente al mondo e, ancora più a sorpresa, un sex symbol internazionale.

Dal Farra ha dichiarato che lo script è "incredibilmente divertente e al tempo stesso storicamente significativo", proponendo sugli schermi una storia che è rimasta in qualche modo non raccontata per oltre 50 anni.