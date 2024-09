Peaky Blinders: Tim Roth entra nel cast del film

Nel cast del film sequel della serie Peaky Blinders ci sarà anche Tim Roth e l'attore affiancherà quindi i nomi già annunciati nel progetto targato Netflix.

la storia sequel diretta da Tom Harper proseguirà la saga con al centro Tommy Shelby e la sua famiglia.

I primi dettagli del film

Tra i protagonisti del film di Peaky Blinders, oltre alla star Cillian Murphy, ci saranno anche Rebecca Ferguson e Barry Keoghan.

Per ora i produttori non hanno svelato i dettagli del ruolo affidato a Tim Roth, come accaduto in precedenza con i suoi colleghi.

Keoghan, recentemente, aveva svelato di aver letto la sceneggiatura del film spiegando: "Non sarei legato al progetto se non avessi letto la sceneggiatura. Mi è piaciuta molto, ne ho parlato con Cillian e sarà epico".

Le riprese inizieranno prima della fine del 2024 e Steven Knight, creatore della serie, ha scritto la sceneggiatura del nuovo capitolo della storia dei gangster.

Nel team della produzione ci saranno anche l'attore premio Oscar, Caryn Mandabach, Harper e Guy Heeley. Netflix collaborerà alla realizzazione del lungometraggio insieme a BBC Film.

I prossimi progetti di Roth

Tim, prossimamente, sarò il protagonista anche del film, scritto e diretto da Jeff Stanzler, intitolato Kissinger Takes Paris. Nel cast ci saranno anche Robin Wright (House of Cards), Mary-Louise Parker (Weeds), Lucy Hale (Truth or Dare), David Cross (Arrested Development), Jimmy O. Yang (Crazy Rich Asians), Rob Corddry (Childrens Hospital), e Dylan Penn (Who Invited Charlie?).

Il lungometraggio racconterà la storia (quasi vera) di come Henry Kissinger, nel 1968, ha viaggiato con destinazione Parigi nel mezzo delle proteste studentesche e all'alba della rivoluzione sessuale. Sentendosi pieno di energia e determinazione, Kissinger si inserisce nei Colloqui di pace della guerra del Vietnam e cambia il corso della storia moderna. Alcune settimane dopo, Henry ritorna in America come il secondo uomo più potente al mondo e, ancora più a sorpresa, un sex symbol internazionale.