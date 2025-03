Tim Burton: primo sguardo alla docuserie sul regista nel breve teaser

Pronta la docuserie in quattro parti sulla vita e la carriera di Tim Burton firmata da Tara Wood. Questa è la prima volta che il regista di Batman e Beetlejuce approva un progetto sulla sua carriera. La serie includerà esclusive interviste al regista, oltre che a collaboratori d'eccezione come Johnny Depp ed Helena Bonham Carter, e opere mai diffuse compreso un corto inedito in stop-motion. Il primo episodio della docuserie è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2024, ottenendo ottime recensioni mentre il prodotto è alla ricerca di distribuzione.

Intriganti le interviste con i collaboratori più stretti di Burton, che includono anche le star Winona Ryder, Michael Keaton, Jenna Ortega, Danny Elfman, Danny DeVito, Christoph Waltz, Christopher Walken e Mia Wasikowska. La docuserie fornisce anche uno sguardo approfondito sui personaggi semi-autobiografici che popolano le opere del regista e che invadono la sua arte.

"Dopo l'incredibile risposta all'Episodio 1 al Tribeca e il desiderio vorace dei fan di saperne di più, sono entusiasta di annunciare il completamento della tanto attesa docuserie su Tim Burton!" ha affermato Tara Wood. "Tim racconta la storia della sua vita attraverso la sua filmografia e il documentario ci porta in un viaggio davvero stimolante attraverso decenni di storia del cinema, pieno di profonde intuizioni personali, passioni e lotte: la sfida è stata limitarsi a quattro episodi!"

Tim Burton tra passato, presente e futuro

I documentari di Tara Wood esplorano la vita personale e professionale di molti importanti registi. In precedenza ha diretto QT8: The First Eight, sulla carriera di Quentin Tarantino, e ha co-diretto 21 Years: Richard Linklater, che copre il lavoro del cineasta.

Tara Wood ha prodotto la docuserie su Tim Burton con Joe Clarke e Jake Zortman. I produttori esecutivi sono Allen Gilmer, Riki Rushing, Berge Garabedian, Robert C. McGirr e Lorraine Lamb. Il regista californiano è attualmente impegnato nella post-produzione della seconda stagione di Mercoledì, serie Netflix di successo con Jenna Ortega in uscita nei prossimi mesi. Il prossimo ottobre, Tim Burton riceverà il premio alla carriera di Florence Biennale 2025, e nell'occasione terrà una sua esposizione nel corso dell'evento ospitato dalla Fortezza Da Basso.