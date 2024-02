Tim Burton regista della nuova versione di Attack of the Fifty Foot Woman

Il regista Tim Burton, anche in veste di produttore, si occuperà della nuova versione del classico sci-fi Attack of the Fifty Foot Woman.

Tim Burton ha trovato il suo nuovo progetto: una nuova versione di Attack of the Fifty Foot Woman, un classico del cinema arrivato nelle sale per la prima volta nel 1958.

Il progetto vedrà coinvolta Gillian Flynn, l'autrice di Gone Girl, con il compito di scrivere la sceneggiatura.

Il nuovo progetto

Il film Attack of the 50 Foot Woman era stato realizzato con un budget di soli 88mila dollari. La protagonista era Allison Hayes nel ruolo di un'ereditiera benestante che incontra un alieno e viene ingigantita, situazione che complica moltissimo il suo matrimonio, già in crisi.

Tim Burton sarà coinvolto come regista e produttore, ritornando quindi a lavorare su un film sci-fi degli anni '50 dopo quanto accaduto con Mars Attacks.

Attualmente non è stato svelato il cast del nuovo progetto che è in fase di sviluppo.

Il ritorno di Beetlejuice

Burton, nei prossimi mesi, sarà impegnato nella promozione di Beetlejuce Beetlejuice 2024 A.D., l'atteso sequel che riporta sugli schermi i personaggi creati negli anni '80.

I protagonisti sonoMichael Keaton,Winona Ryder, Catherine O'Hara, affiancati dai nuovi arrivi nel cast Jenna Ortega, che interpreta la figlia di Lydia, Monica Bellucci, che interpreta la moglie di Beetlejuice, Justin Theroux e Willem Dafoe.