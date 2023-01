Tim Allen si difende dalle recenti accuse di Pamela Anderson: "Alla Disney/ABC siamo rimasti tutti delusi"

Tim Allen ha deciso di rispondere alle recenti accuse che Pamela Anderson gli ha rivolto nel suo libro Love Pamela. L'attore, difendendosi da questo ricordo che la Anderson ha messo nero su bianco, sostiene che le dichiarazioni presenti nell'autobiografia non siano piaciute nemmeno ad ABC e The Walt Disney Company.

Tim Allen accanto a Sigourney Weaver in Crazy on the outside

In Love Pamela, la Anderson ha rivelato che Tim Allen l'avrebbe molestata sul set di Quell'uragano di papà, nel 1991. "Il primo giorno delle riprese sono uscita dal mio camerino e Tim era nel corridoio in vestaglia", ha scritto Pamela Anderson. "Ha aperto la sua vestaglia e mi ha mostrato velocemente che era nudo lì sotto. Ha detto che era giusto, perché mi aveva vista nuda. 'Ora siamo pari.' Ho riso a disagio".

A quanto pare una battuta del genere sembra facesse riferimento al fatto che la Anderson avesse posato senza veli per Playboy. In risposta a tutto ciò Tim Allen ha detto che "non è mai successo", e che "non farebbe mai una cosa del genere" a Variety. Tornando a parlare con il Daily Mail l'attore ha detto che "Era un'ottima collaboratrice, è una ragazza divertente. Tutti l'amavano, ma alla ABC sono rimasti un po' delusi dal modo in cui ha riportato questo ricordo, mettiamola così. Tutti noi alla Disney/ABC".

Pamela Anderson ricorda lo spiacevole incidente con Tim Allen: "Mi mostrò il suo pene sul set"

Parlando con Vanity Fair la Anderson aveva detto di "non provare alcun rancore nei confronti di Tim Allen" per quello che era successo, aggiungendo: "Ma come il resto, non sarebbe dovuto accadere. Questa storia vera è solo una delle tante situazioni surreali e scomode che ho imparato a gestire. Il mio libro spiega come mi ha fatto sentire nel corso della mia vita e, in questo caso, della mia carriera".