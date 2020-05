Tiger King: Nicolas Cage è Joe Exotic nel video deepfake

Dopo l'annuncio dell'ingaggio della star Nicolas Cage nel ruolo di Joe Exotic, protagonista della docuserie Netflix Tiger King, in uno show per CBS, arriva anche il video deepfake dedicato a Cage.

il video attinge al materiale mostrato da Netflix nella docuserie sostituendo il volto di Nicolas Cage a quello del vero Joe Exotic.

Va detto che le fattezze di Cage si sposano molto bene con la caratteristica acconciatura del protagonista di Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, assurto a fama improvvisa dopo il successo della docuserie Netflix. e pensare che questo è solo un assaggio, visto che prossimamente Nicolas Cage interpreterà Joe Exotic in una serie CBS.

Qui trovate la nostra recensione di Tiger King. Lo show ruota attorno alla bizzarra vita di Joe Exotic, possessore di centinaia di animali selvatici come leoni, scimmie e serpenti, circondato da una schiera di colleghi/rivali che hanno svelato la vita segreta degli amanti di specie in via di estinzione. I numeri e i fatti che vengono a galla dalla serie sono scioccanti, come le statistiche che rivelano che il numero di tigri tenute in cattività negli Stati Uniti è nettamente superiore al numero delle tigri che vivono nel loro ambiente naturale in libertà.