Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una serie tv prodotta da CBS

Nicolas Cage interpreterà Joe Exotic in una nuova serie tv prodotta da Imagine Television Studios e CBS Television Studios.

Il progetto sarà composto da otto episodi e si ispirerà all'articolo Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild scritto da Leif Reigstad per Texas Monthly.

La serie, che verrà prodotta dopo il successo di Tiger King, riproporrà la storia di Joe Schreibvogel/Joe Exotic, il bizzarro proprietario di uno zoo in Oklahoma, seguendo la trasformazione dell'uomo nel personaggio che lui stesso ha creato.

Nicolas Cage sarà per la prima volta protagonista di una serie tv dopo una lunga carriera cinematografica che lo ha portato anche a conquistare un Oscar in occasione della sua interpretazione nel film Via da Las Vegas.

A occuparsi della sceneggiatura sarà Dan Lagana, già showrunner di American Vandal, che collaborerà con Paul Young allo sviluppo del progetto, dopo aver ottenuto i diritti per adattare l'articolo in uno show televisivo nel giugno 2019.

Nicolas Cage, oltre a essere protagonista delle puntate in cui si racconterà la storia di Joe Exotic, sarà coinvolto anche come produttore esecutivo.