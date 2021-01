Tiffany Haddish nel cast del film sci-fi Landscape with Invisible Hand

Tiffany Haddish sarà la protagonista del film sci-fi Landscape with Invisible Hand, adattamento dell'omonimo romanzo scritto da M.T. Anderson.

Il progetto sarà prodotto grazie alla collaborazione tra MGM, Plan B e Annapurna, dopo aver ottenuto i diritti del libri nel 2017.

Alla regia di Landscape with Invisible Hand ci sarà Cory Finley, reduce della vittoria agli Emmy grazie a Bad Education, che si occuperà anche della sceneggiatura del progetto.

Tra le pagine del romanzo si racconta una storia ambientata in un futuro non troppo distante in cui la specie aliena chiamata Vuvv ha preso il controllo sulla Terra. Dopo il collasso dell'economia globale e del mercato del lavoro a causa della tecnologia extraterrestre, un teenager e la sua fidanzata trovano un modo per guadagnare soldi trasmettendo in diretta la loro vita insieme, conquistando gli alieni affascinati dal loro rapporto. La situazione prende però una svolta negativa quando i due teenager iniziano a odiarsi e non possono lasciarsi per evitare di mandare in bancarotta le rispettive famiglie.

Tiffany Haddish è attualmente impegnata nelle trattative con la produzione e non è ancora stato svelato il ruolo che si vorrebbe affidare alla star di Il viaggio delle ragazze.