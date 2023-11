Tiffany Haddish è stata arrestata: si era addormentata ubriaca al volante

Tiffany Haddish è stata arrestata questa mattina a Beveryl Hills dopo essersi addormentata all'interno della sua macchina, che aveva parcheggiato a Beverly Drive.

Il sito TMZ ha condiviso un video che mostra la star della comicità dopo essere stata amenettata dalla polizia e fatta salire a bordo di un'auto.

La situazione dell'attrice

Nuovi problemi per Tiffany

Secondo le notizie riportate online, Tiffany Haddish non è stata coinvolta in un incidente, ma è stata trovata dagli agenti alle 5.45 di mattina accasciata sopra il volante della sua macchina e il motore era ancora acceso. L'attrice sembra verrà accusata di guida in stato di ebbrezza nelle prossime ore.

Tiffany era stata protagonista sul palco del The Laugh Factory, a West Hollywood, la sera prima, partecipando alla festa e allo show della comunità organizzato per il Ringraziamento. Un anno fa l'attrice era stata alle prese con una situazione simile quando era stata trovata ubriaca alla guida.

Un periodo difficile per Tiffany

A settembre Tiffany Haddish era stata accusata da una donna di 22 anni di aver inflitto intenzionalmente stress emotivo, e tra le accuse c'erano quelle di grave negligenza, percosse sessuali, molestie sessuali e abusi sessuali contro lei e suo fratello quando erano minorenni.

Nonostante si fosse proclamata innocente e il caso fosse stato archiviato, Tiffany aveva rivelato di aver subito delle conseguenze negative a livello professionale.