Tiffany Haddish: "Ho perso tutto dopo la causa per molestie, non ho un lavoro"

Tiffany Haddish è stata intercettata in aeroporto da un giornalista di TMZ al quale ha rivelato di 'aver perso tutto dopo la causa per molestie su minori'.

Sebbene la causa per molestie contro Tiffany Haddish e Aries Spears sia stata archiviata questo mercoledì, il danno sembra già essere stato fatto: la star di Girls Trip ha detto a TMZ di aver "perso tutto" a causa della bufera mediatica che l'ha travolta nelle ultime settimane.

Immortalata dalle telecamere presso l'aeroporto di Los Angeles, la Haddish ha dichiarato: "Ho perso tutto. Tutte le mie possibilità lavorative, tutti i miei progetti se ne sono andati." Quando le è stato chiesto se l'archiviazione della causa avesse cambiato le cose, la star ha risposto: "Non lo so, fratello. Non ho un lavoro al momento".

Sebbene non abbia specificato a che cosa si riferisse specificatamente, all'inizio di quest'anno era stato annunciato che sarebbe tornata per la seconda stagione di "The Afterparty" di Apple. Il suo prossimo film, invece, è la commedia horror prodotta da Disney e intitolata Haunted Mansion, attualmente in post-produzione.

The Afterparty: Tiffany Haddish in una scena del secondo episodio

In un secondo video, risalente a qualche giorno fa, Tiffany Haddish si è detta "sollevata" dalla decisione del tribunale di archiviare la causa, dicendo anche che era "preoccupata per i bambini" e che voleva "assicurarsi che loro stessero bene".