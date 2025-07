TIFF 2025: Cillian Murphy apre la sezione Platform con “Steve”, Marianne Jean-Baptiste tra i giurati

Il Toronto International Film Festival ha annunciato la lineup ufficiale del concorso Platform 2025, una delle sezioni più attente al cinema d'autore contemporaneo. A guidare la selezione sarà Steve, film diretto dal regista belga Tim Mielants (The Terror, Patrick), con protagonista l'attore premio Oscar Cillian Murphy.

L'opera, ambientata negli anni '90, è ispirata al romanzo Shy di Max Porter e racconta una giornata cruciale nella vita del direttore di un istituto per giovani problematici, alle prese con la sua instabilità emotiva e la chiusura imminente della struttura. Il film sarà presentato in anteprima mondiale come titolo d'apertura del concorso.

Nove i titoli in concorso da tutto il mondo

A Steve si affiancano altri otto film internazionali, tutti accomunati da uno sguardo innovativo e personale. Si va dall'iraniano Between Dreams and Hope di Farnoosh Samadi, storia d'amore queer tra un uomo trans e la sua compagna in lotta contro le regole familiari, a Hen di György Pálfi, racconto surreale di una gallina in fuga dal suo destino. Bouchra, diretto da Orian Barki e Meriem Bennani, è un'animazione sperimentale che mescola realtà e finzione per raccontare il rapporto tra una regista queer marocchina e sua madre.

Cillian Murphy sul set del film Steve

Completano il programma Nino della francese Pauline Loquès, Sk+te'kmujue'katik di Bretten Hannam, The Currents di Milagros Mumenthaler, To the Victory! dell'ucraino Valentyn Vasyanovych, Winter of the Crow della regista polacca Kasia Adamik e The World of Love della sudcoreana Yoon Ga-eun.

La giuria sarà presieduta dal regista spagnolo Carlos Marqués-Marcet, vincitore dell'edizione 2024 con They Will Be Dust. Con lui siederanno Marianne Jean-Baptiste, attrice e regista britannica candidata all'Oscar per Secrets & Lies, e la cineasta quebecchese Chloé Robichaud (Two Women), presente al TIFF Lightbox proprio quest'anno.

Una vetrina per il cinema internazionale emergente

Lanciata nel 2015, Platform si è consolidata come sezione chiave del TIFF per scoprire autori emergenti e mid-career. In passato ha accolto titoli come Sound of Metal, Moonlight, Riceboy Sleeps e Martin Eden, divenuti poi protagonisti della stagione dei premi. Curata da Robyn Citizen, la sezione prevede la selezione di dieci film all'anno, valutati per la loro visione artistica e la forza registica.

Moonlight:una delle primissime immagini disponibili del film

Il Toronto International Film Festival 2025 si svolgerà dal 4 al 14 settembre. La selezione completa sarà annunciata nelle prossime settimane, ma il concorso Platform ha già dimostrato di puntare in alto.