Ticket to Paradise: il film con Julia Roberts e George Clooney ha una data di uscita

Julia Roberts e George Clooney saranno i protagonisti di Ticket to Paradise, film di cui Universal ha ora annunciato la data di uscita.

Ticket to Paradise, il nuovo film con star Julia Roberts e George Clooney, ha ora una data di uscita: il 30 settembre 2022.

Universal aveva già selezionato la data per un film evento di cui non aveva rivelato il titolo.

Il nuovo lungometraggio si inserisce nella programmazione delle sale americane una settimana dopo l'uscita nei cinema di Il gatto con gli stivali 2: 9 vite e 40 ladroni, che debutterà il 23 settembre, e sette giorni prima un nuovo film Disney/Marvel e il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, entrambi per ora con una distribuzione prevista per il 7 ottobre.

Ticket to Paradise avrà come star Julia Roberts e George Clooney che hanno già recitato insieme in occasione di Ocean's Eleven, Ocean's Twelve e Money Monster - L'altra faccia del denaro. L'attrice premio Oscar aveva inoltre recitato in Confessioni di una mente pericolosa, esordio alla regia del suo collega.

Nel nuovo film le due star avranno la parte di due ex che si ritrovano alle prese con una missione difficile: impedire alla loro figlia, follemente innamorata, di compiere lo stesso errore che loro hanno compiuto in passato.

Alla regia ci sarà Ol Parker e le riprese si svolgeranno nell'area di Queensland, in Australia. Clooney e Roberts saranno coinvolti anche come produttori del lungometraggio che è stato scritto da Daniel Pipski.