Thunderbolts, le star del film Marvel svelano la sostanziale differenza con gli Avengers

L'attore David Harbour ha dichiarato che in Thunderbolts vedremo debuttare una nuova categoria di personaggi Marvel, confermando che un simile gruppo costituisce una novità per l'MCU, che finora ha rappresentato cattivi ed eroi ben definiti.

Al di là del casting e della piccola anteprima mostrata al Comic-Con pochi giorni fa, i dettagli sul prossimo film dei Marvel Studios sono relativamente scarsi. Tuttavia, i fan sono stati in grado di assemblare vari pezzi del puzzle da ogni apparizione dei personaggi nel MCU, il che rappresenta una sfida dal momento che sono stati rappresentati come personaggi secondari.

Questo non ha impedito al cast di alimentare l'hype, ora che il film è stato confermato sarà l'ultimo della Fase 5 del MCU. In un'intervista rilasciata a Screen Rant, il cast di Thunderbolts* ha definito le aspettative del pubblico insistendo sul fatto che il loro gruppo è molto diverso dagli Avengers. David Harbour, che riprenderà il ruolo di Red Guardian, ha dichiarato che descrivere la squadra come un gruppo di supereroi è un po' azzardato.

Thunderbolts: un'immagine

"Non siamo i buoni", ha spiegato quando gli è stato chiesto quale fosse la sostanziale differenza tra i Thunderbolts e i Vendicatori. "Non siamo dotati o responsabili come Capitan America. Non ci presentiamo in orario e cose del genere. La puntualità non è il nostro forte. Lo è l'impulsività! E la reattività. Lo è la capacità di portare a termine le cose; lo è il piegare le regole. Direi che siamo una categoria di eroi completamente nuova. Non esistiamo ancora nel MCU. Penso che siamo una nuova evoluzione. Non so se sia un bene o un male, ma è unico". Questo è comprensibile considerando la formazione confermata dei Thunderbolts, con il Soldato d'Inverno di Sebastian Stan come unico membro con una comprovata bussola morale.

Julia Louis-Dreyfus ha confermato che i Thunderbolts rappresentano la feccia dei gruppi di supereroi. "I Thunderbolts sono un gruppo grintoso di underdogs", ha detto. "Tipo, super super sfavoriti. E questa è una grande differenza". Secondo Lewis Pullman la collega è stata modesta, suggerendo che la squadra ha anche qualche qualità da riscattare. "Questa è la vera differenza. Si pensa che questo sia il fondo del barile, ma c'è un intero scantinato sotto, ed è lì che risiedono i Thunderbolts", ha aggiunto.

Thunderbolts è stato presentato come la risposta dell'MCU alla Suicide Squad di James Gunn, un gruppo di disadattati reclutati dal governo degli Stati Uniti come agenti altamente usa e getta.