Thunder Force: ecco il cinecomic con Melissa McCarthy e Octavia Spencer!

A quanto pare il filone dei film sui supereroi non finirà mai: a quanto pare Netflix si sta imbarcando in un nuovo progetto stile cinecomic che avrà due star di primo livello, ovvero Melissa MCCarthy e Octavia Spencer.

Le attrici sono tra le più amate del momento in America: la McCarthy ha appena ricevuto un'altra nomination agli Oscar grazie al suo ruolo in Copia Originale, mentre la Spencer ha già ricevuto la statuetta per la sua Minny Jackson in The Help nel 2012. Le due, secondo Deadline, sarebbero le protagoniste di questo film su supereroi che sarà girato il prossimo autunno da Ben Falcone, che ha diretto Life of the party con Melissa. Non si sa molto altro del film, se non che vedrà come protagonista due donne che riceveranno dei particolari superpoteri.

Uno dei prossimi progetti di Melissa McCarthy arriverà nelle sale americane nel dicembre 2019 e si chiamerà Superintelligence: nella commedia, la cui sceneggiatura è stata firmata da Steve Mallory, ci sarà Carol Peters, una donna la cui vita viene stravolta per sempre quando viene selezionata per essere oggetto di osservazione da parte della prima super-intelligenza, che però ha molti più poteri di quello che si possa immaginare. Octavia Spencer, invece, avrà a che fare con l'horror il prossimo maggio: infatti sarà protagonista di Ma, nuovo progetto Blumhouse, che racconterà la storia di una donna solitaria che diventa amica di un gruppo di teenager e offre la propria casa come location di un indimenticabile party, senza però rivelare il suo vero progetto.