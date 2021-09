Thor: Tom Hiddleston spiega perché hanno scelto Chris Hemsworth anziché lui (VIDEO)

Ricordando il provino fatto per interpretare Thor nei film Marvel, Tom Hiddleston ha spiegato perché alla fine hanno scelto Chris Hemsworth per il ruolo e non lui.

Tom Hiddleston ha ricordato il provino fatto per essere Thor sul grande schermo, spiegando il motivo per cui gli è stato preferito Chris Hemsworth. L'attore ha quindi detto che la sfida fisica a cui è stato sottoposto all'epoca del provino con la Marvel, si è rivelata troppo difficile per lui.

Tom Hiddleston è ormai noto e amato per essere l'interprete di Loki nel Marvel Cinematic Universe. C'è stato un momento, però, risalente ad oltre dieci anni fa, in cui l'attore britannico sarebbe potuto diventare direttamente il Dio del tuono, ovvero il fratellastro del personaggio a cui presta ancora oggi volto e voce. Hiddleston ha parlato del casting in Untold: Tom Hiddleston, come testimonia un breve video promozionale per la serie Disney+ apparso su YouTube.

In particolare, durante il filmato di due minuti, in cui la narrazione di Hiddleston viene arricchita con simpatiche animazioni, l'attore ha descritto ciò che veniva richiesto, dal punto di vista fisico, per indossare i panni del Dio del Tuono. "C'è stato un allenamento, penso nella palestra per le acrobazie. C'erano 1.000 metri al vogatore, 100 pull-up, 100 push-up e 100 squat, e bisognava eseguire l'esercizio per tempo. Chris era alla lavagna. Ho pensato 'OK, ci provo'". Con una risata, Hiddleston ha ammesso: "Non ho superato i 15 pull-up, quindi questo è il motivo per cui alla fine è stato scelto Chris come Thor".

Alla fine, Hiddleston è diventato l'interprete di Loki ed ha indossato i panni del Dio dell'inganno sin dal primo film di Thor, risalente al 2011. Ha poi continuato ad interpretarlo nei film successivi del franchise, nonché nei tre film degli Avengers e nella serie Disney+ dedicata interamente a lui, ovvero Loki. Ricordiamo che Disney+ ha già rinnovato la serie per una seconda stagione. Ad affiancare Hiddleston nella prima stagione dello show sono stati Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Chris Hemsworth, invece, sarà di nuovo Thor nel film Thor: Love and Thunder, in uscita nel 2022.