Thor, Taika Waititi rivela la sua idea sul prossimo villain della saga Marvel

Il regista degli ultimi due film di Thor, Taika Waititi, ha parlato di come affronterebbe il discorso dei villain in un eventuale nuovo capitolo della saga Marvel.

Non sappiamo ancora con certezza cosa riserva il futuro al personaggio di Thor nel Marvel Cinematic Universe, ma quale che sia l'occasione, Taika Waititi ha detto la sua su che villain dovrebbe affrontare il Dio del Tuono.

Thor vs...

Thor: Ragnarok - Cate Blanchett in un'immagine del primo teaser

"Che cosa gli rimane da fare? Dev'essere qualcosa che faccia capire come stia procedendo la l'evoluzione del personaggio, ma comunque in maniera divertente e che possa metterlo di fronte a un nuovo ostacolo da provare a sormontare" si chiede Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder, sul futuro del personaggio interpretato da Chris Hemsworth.

E a tal proposito, Waititi è convinto che, come rivela nel Thor: Love and Thunder The Official Movie Special (via CBM) "Non penso si possa prendere un villain più debole di Hela. C'è la necessita di andare oltre e scegliere un villain che sia più formidabile di lei".

Thor: Ragnarok - Mark Ruffalo parla del personaggio di Hela

Thor nell'universo Marvel

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in una scena d'azione

Waititi ha poi osservato come il franchise di Thor si presti molto a "creature grosse e colorate e alieni e cose provenienti da mondi diversi", oltre al fatto che il personaggio abbia "questo sue essere divertente, un essere casual assieme a una sorta di spavalderia quando visita gli altri mondi e incontra nuovi individui" che non crede si possa riscontrare quando sono invece dei terrestri a viaggiare nello spazio e ad esplorare l'universo.

Quale potrebbe essere, secondo voi, la prossima avventura cinematografica del Dio del Tuono?