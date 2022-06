Thor: Love and Thunder, la performance di Christian Bale ha spaventato il cast? Ecco la risposta dell'attore

Christian Bale è consapevole di aver avuto un aspetto spaventoso sul set di Thor: Love and Thunder: nel nuovo film dei Marvel Studios, gli Dei del Tuono e i loro alleati dovranno unirsi contro Gorr, il personaggio interpretato da Bale, ovvero il villain principale della storia.

Sebbene il regista e lo studio cinematografico abbiano deciso di tenere nascosti i dettagli sull'antagonista di Chris Hemsworth e Natalie Portman, non appena sono state diffuse le prime immagini del personaggio i fan non hanno parlato di altro per settimane.

A quanto pare, anche i co-protagonisti di Bale sono rimasti intimiditi dalla sua presenza sul set e, mentre partecipava alla premiere di Thor: Love and Thunder, una giornalista ha chiesto alla star de Il Cavaliere Oscuro di parlare del fatto che i suoi colleghi fossero terrorizzati a morte durante le riprese.

Christian Bale ha subito detto di non esserne a conoscenza, ma ha anche ammesso che lui e il regista hanno deciso di rendere Gorr il più inquietante possibile: "No, non la sapevo questa cosa della paura sul set... Per il look sono stato sicuramente influenzato dall'aspetto di Nosferatu e anche da Aphex Twin, anche se forse i bambini sarebbero corsi via dalle sale urlando se l'avessimo abbracciato completamente."