Thor: Love and Thunder, “Ecco perché Natalie Portman sarà nel film”, spiega Taika Waititi

A proposito di Thor: Love and Thunder e del ritorno di Natalie Portman, il regista Taika Waititi ha spiegato come è riuscito a convincere l'attrice a tornare nel Marvel Cinematic Universe.

Durante il D23, parlando della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, il Taika Waititi ha parlato della partecipazione Natalie Portman al nuovo film su Thor. L'attrice premio Oscar sembrava aver chiuso con il mondo Marvel, ma a detta del cineasta neozelandese è bastato farle una semplice domanda: "Ti interesserebbe tornare, facendo qualcosa di veramente diverso?". Spiega Waititi: "Nessuno vuole ripetersi e interpretare ogni volta lo stesso personaggio. E credo che nel suo caso tornare in quel ruolo ma in un modo inedito sia molto interessante. Nella maggior parte di quei film, se non sei il supereroe, vorresti davvero continuare a farli? Io no, tornerei e cambierei le cose."

Natalie Portman al San Diego Comicon

Natalie Portman aveva precedentemente preso le distanze dal MCU dopo l'esperienza non del tutto felice di Thor: The Dark World, la cui prima regista Patty Jenkins abbandonò il progetto per divergenze creative e fu sostituita da Alan Taylor. Ora, dopo un inaspettato cameo in Avengers: Endgame, la rivedremo in una nuova veste, poiché Thor: Love and Thunder adatta la recente storyline dei fumetti dove Jane Foster ottiene i poteri dell'ex-compagno.

Stando al produttore Kevin Feige, è una storia che Taika Waititi teneva d'occhio già da tempo: "Amiamo quella storia - è uno dei cicli migliori degli ultimi anni. Taika continuava a sfogliarlo mentre girava Thor: Ragnarok. E credo che quando ha accettato di farne un altro si sia detto 'Come facciamo a...?'. È un film di grandi dimensioni, con numerosi elementi, e questa è una parte enorme della storia. Lui ce l'ha proposta ed eravamo subito d'accordo. Siamo rimasti in contatto con Natalie, fa parte della famiglia Marvel, ed è bastato un incontro tra lei e Taika perché accettasse."

Il film Thor: Love and Thunder, scritto e diretto da Waititi, uscirà nelle sale americane il 5 novembre 2021. L'inizio delle riprese è previsto per agosto 2020, in Australia.