Thor: Love and Thunder: Melissa McCarthy condivide il suo provino per il film

Melissa McCarthy ha pubblicato sul proprio canale Instagram un ironico provino per tentare in tutti i modi di entrare a far parte del cast di Thor: Love and Thunder

Anche Melissa McCarthy e Ben Falcone vogliono a tutti i costi entrare a far parte del cast di Thor: Love and Thunder. Per partecipare al film di Taika Waititi, i due hanno pubblicato su Instagram un provino molto divertente. Si tratta del quarto stand-alone incentrato sul personaggio di Thor e di uno dei film più attesi del Marvel Cinematic Universe. Al momento, Thor: Love and Thunder è in corso di pre-produzione in Australia e seguirà l'enorme successo commerciale di critica di Thor: Ragnarok, diretto da Taika Waititi nel 2017. Il già ricco cast del film Marvel comprende i nomi di Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman. Ad essere stato confermato nei panni di Gorr è stato anche Christian Bale. Secondo molti fan, inoltre, anche Loki potrebbe tornare nel film e sfruttare il progetto per il lancio dell'omonimo show Disney+.

A quanto pare, chiunque vuole prendere parte a Thor: Love and Thunder. Non stupisce, quindi, vedere Melissa McCarthy e Ben Falcone postare sul profilo Instagram dell'attrice un video che mostra un ironico provino per partecipare al film di Taika Waititi. Nel video, i due dichiarano di essere disperati. Ben Falcone ha ammesso di aver preparato un monologo tratto da La Tempesta mentre la McCarthy ha studiato una parte di In viaggio verso Bountiful che conosce, più o meno, dall'età di 21 anni.

I due attori ironizzano anche sull'assonanza tra Marvel e Carvel (marchio di un'azienda che si occupa di gelati e pasticceria), intonano la celebre melodia del marchio e, infine, qualora il loro provino fallisse, dichiarano di essersi in grado di occuparsi anche del catering del film. Sebbene nessuno dei due abbia mai preso parte a un film Marvel e non abbia lavorato con Taika Waititi, i fan sono in fibrillazione all'idea di poter vedere i loro beniamini nel prossimo Thor: Love and Thunder. Il film sarà distribuito nel 2022 e Waititi tornerà anche nei panni di Korg e non soltanto alla regia del progetto.

Considerata la natura fortemente ironica del progetto, le aggiunte di Ben Falcone e di Melissa McCarthy potrebbero essere una buona idea. Qualora il video arrivasse a Waititi, il regista potrebbe ridacchiare e pensarci su!