Genie: Melissa McCarthy realizza desideri nel trailer della commedia natalizia

Melissa McCarthy e Paapa Essiedu sono i protagonisti di Genie, il nuovo film dello sceneggiatore Richard Curtis di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video si vede infatti quello che accade a Bernard, un uomo alle prese con numerosi problemi che si ritrova inaspettatamente a interagire con un vero genio, Flora, che può aiutarlo a riconquistare la moglie e riavvicinarsi alla figlia.

Una nuova commedia natalizia

Genie, in arrivo su Peacock il 22 novembre, segue quello che accade a Bernard (Paapa Essiedu) dopo che non riesce a partecipare ai festeggiamenti per il compleanno della figlia, viene lasciato dalla moglie e perde il lavoro. Quando Bernard si imbatte in un portagioie antico, il protagonista non può immaginare che al suo interno ci sia Flora (Melissa McCarthy), un genio che può realizzare un numero illimitato di desideri.

Flora è stata intrappolata per 2000 anni e Bernard le fa scoprire il mondo contemporaneo, facendosi aiutare a riottenere l'amore della sua famiglia in tempo per festeggiare insieme il Natale.

The Boss e gli altri: i 5 ruoli migliori di Melissa McCarthy

Sam Boyd ha diretto Genie e Richard Curtis ha firmato la sceneggiatura basandosi sullo sceneggiato televisivo Bernard and the Genie che ha scritto nel 1991.

Nel cast ci sono anche Alan Cumming, Denée Benton, Luis Guzmán, Marc Maron, Jordyn McIntosh, Tate Ellington e LaChanze.