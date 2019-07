Thor 4: Taika Waititi torna alla regia del cinecomic con Chris Hemsworth

Thor 4 verrà realizzato e Taika Waititi sarà nuovamente regista e sceneggiatore del cinecomic con protagonista Chris Hemsworth.

La notizia è stata confermata da Deadline ed è stata anticipata, in modo indiretto, dalla decisione di posticipare le riprese dell'adattamento live-action di Akira di cui avrebbe dovuto occuparsi il filmmaker.

Thor 4 rivedrà quindi il regista Taika Waititi di nuovo su un set dopo la fine del lavoro compiuto su Jojo Rabbit, film che dovrebbe essere presentato in uno dei festival autunnali, come Venezia o Toronto.

Chris Hemsworth riprenderà il ruolo del "divino" supereroe, recentemente star di Thor: Ragnarok, che dovrebbe inoltre apparire nell'ultimo capitolo della trilogia dedicata ai Guardiani della Galassia, come anticipato da quanto mostrato in Avengers: Endgame.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli relativi alla possibile trama del cinecomic e bisognerà forse attendere il panel della Marvel in programma al San Diego Comic-Con per scoprire i primi dettagli.

Taika Waititi, attualmente, è al lavoro anche su un film animato dedicato a Flash Gordon e non sembra nemmeno aver abbandonato Akira, nonostante delle differenze creative con la Warner Bros e dei problemi nell'individuare gli interpreti perfetti per i ruoli dei protagonisti della storia tratta dal manga.

Thor: Ragnarok diverte ma, nonostante Hulk, non spacca