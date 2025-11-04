Thomasin McKenzie e Ansel Elgort star del film sull'amicizia tra Audrey Hepburn e Givenchy

Le due giovani star del cinema saranno i protagonisti di Dinner with Audrey, ispirato alla vera storia dell'amicizia tra l'attrice e lo stilista.

La storia dell'amicizia tra Audrey Hepburn e il Conte Hubert de Givenchy diventerà un film e i protagonisti del progetto, intitolato Dinner with Audrey, sembra saranno Thomasin McKenzie e Ansel Elgort.

A produrre il lungometraggio saranno Wayfarer Studios, Hyde Park Entertainment e Mad Chance Productions.

Cosa racconterà il film

Dinner with Audrey sarà diretto da Abe Sylvia e la sceneggiatura è stata firmata da Kara Holden, basandosi sulla vera amicizia durata oltre 40 anni.

Secondo le fonti di Deadline, il cast sarà composto da Thomasin McKenzie nel ruolo dell'attrice, Ansel Elgort in quello dello stilista, e da Michael Shannon, attualmente impegnato nelle trattative, con una parte di cui non sono stati svelati i dettagli.

Il film racconterà gli eventi che si sono svolti nel corso di una magica notte, piena di moda, avvenuta a Parigi e che ha dato il via a una collaborazione lunga vari decenni tra Hepburn e la casa di moda Givenchy.

La partnership ha portato alla creazione di look iconici come quelli indossati dalla star del cinema nel film Colazione da Tiffany, Sabrina, Cenerentola a Parigi, Come rubare un milione di dollari e vivere felici e Sciarada.

Audrey, inoltre, ha indossato un abito di Givenchy quando ha conquistato l'Oscar come Migliore Attrice Protagonista grazie alla sua interpretazione in Vacanze romane.

Gli impegni delle star del film

Sylvia ha recentemente creato la serie Palm Royale, la serie Apple con star Kristen Wiig che sta per tornare con gli episodi della seconda stagione, oltre ad aver scritto la sceneggiatura di Gli occhi di Tammy Faye, George & Tammy, e aver fatto parte del team di autori delle serie Dead to Me, The Affair e Nurse Jackie.

The Testament of Ann Lee: Thomasin McKenzie al photcall di Venezia 82

Thomasin McKenzie è invece tra gli interpreti di The Testament of Ann Lee (di cui potete leggere la nostra recensione) della regista Mona Fastvold, con protagonista Amanda Seyfried, e in The Uprising di Paul Greengrass accanto ad Andrew Garfield.

Elgort, dopo il successo di film come West Side Story, Baby Driver - Il genio della fuga e Colpa delle stelle, ha recitato nella serie Tokyo Vice e sarà prossimamente impegnato a teatro in Quadrophenia, con la regia di Pete Townshend.